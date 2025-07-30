Сенатор Стив Дэйнс: «Азербайджан и Армения сбрасывают ярмо российского господства...»

Азербайджан и Армения «сбрасывают ярмо российского господства и обращаются к независимому видению, которое соответствует приоритетам США». Так написал сенатор-республиканец США Стив Дэйнс в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

«География Срединного коридора дает ему уникальное стратегическое и экономическое значение. Расположенный между такими противниками США, как Иран и Россия, он является единственным местом… где торговля с Западом может осуществляться беспрепятственно из Центральной Азии…», — подчеркнул Дэйнс.

Сенатор считает, что «решимость администрации Трампа помогла создать историческую возможность для этих двух стран. Ожидаемое соглашение (о мире) изменит геополитический курс таким образом, что это принесет пользу не только Южному Кавказу и Центральной Азии, но и США и нашим союзникам на десятилетия вперед. Ради мира и стабильности в регионе и во всем мире лидеры Армении и Азербайджана должны без промедления завершить его подписание».

Стив Дэйнс считает, что «мирное соглашение между Баку и Ереваном может открыть новые возможности как для стран Южного Кавказа, так и для более широкого международного взаимодействия».