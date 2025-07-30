USD 1.7000
EUR 1.9636
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Новость дня
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

Грузия экстрадировала Сулейманова

20:45 937

Генеральная прокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльнура Гудрат оглу Сулейманова. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

По уголовному делу, расследуемому Управлением полиции Сураханского района, Эльнур Сулейманов был объявлен в международный розыск для привлечения к ответственности в качестве обвиняемого, так как были установлены обоснованные подозрения в совершении им преступления, предусмотренного статьями 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) и 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана.

Эльнур Сулейманов был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию
«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию обновлено 22:08
22:08 2060
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков видео, обновлено 21:52
21:52 2681
Место встречи министров Израиля и Сирии — Баку
Место встречи министров Израиля и Сирии — Баку
19:35 1901
«День суда» для России
«День суда» для России наша аналитика
14:20 6451
Сенатор Стив Дэйнс: «Азербайджан и Армения сбрасывают ярмо российского господства...»
Сенатор Стив Дэйнс: «Азербайджан и Армения сбрасывают ярмо российского господства...»
20:41 1372
Тряслись атомные подлодки России
Тряслись атомные подлодки России видео; обновлено 19:09
19:09 13690
Ну и что?
Ну и что? главная тема; все еще актуально
11:00 7275
В Азербайджане повысили цены на лекарства
В Азербайджане повысили цены на лекарства
19:33 2862
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск наш обзор
17:37 5333
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО новая геополитика; все еще актуально
10:41 4626
Захид остался «без шляпы»
Захид остался «без шляпы» 12 лет тюрьмы
19:00 2161

ЭТО ВАЖНО

«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию
«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию обновлено 22:08
22:08 2060
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков видео, обновлено 21:52
21:52 2681
Место встречи министров Израиля и Сирии — Баку
Место встречи министров Израиля и Сирии — Баку
19:35 1901
«День суда» для России
«День суда» для России наша аналитика
14:20 6451
Сенатор Стив Дэйнс: «Азербайджан и Армения сбрасывают ярмо российского господства...»
Сенатор Стив Дэйнс: «Азербайджан и Армения сбрасывают ярмо российского господства...»
20:41 1372
Тряслись атомные подлодки России
Тряслись атомные подлодки России видео; обновлено 19:09
19:09 13690
Ну и что?
Ну и что? главная тема; все еще актуально
11:00 7275
В Азербайджане повысили цены на лекарства
В Азербайджане повысили цены на лекарства
19:33 2862
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск наш обзор
17:37 5333
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО новая геополитика; все еще актуально
10:41 4626
Захид остался «без шляпы»
Захид остался «без шляпы» 12 лет тюрьмы
19:00 2161
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться