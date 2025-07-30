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Захарова: «Украинцы готовят диверсии против Азербайджана». Посол Украины отвечает: «На воре шапка горит»

словесная дуэль
Аскер Манафов, собкор
20:58 2154

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге выступила с сенсационным заявлением.

«Служба безопасности Украины (СБУ) собирается использовать нынешние противоречия между Россией и Азербайджаном, чтобы разжечь ненависть на национальной почве. Планируется задействовать диверсионные вылазки проплаченных перебежчиков из России»,- заявила Мария Захарова.

"По имеющимся у нас данным, Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана", - проинформировала дипломат.

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев

"Замысел состоит в том, чтобы, в случае успешной реализации таких провокаций, распространить вирусную информацию о некой российской агрессии в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве", - указала Захарова.

Реакция украинской стороны на провокационное заявление М.Захаровой последовала незамедлительно. Как сообщает haqqin.az, посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев выступил со специальным заявлением, обвинив М.Захарову в распространении лжи и дезинформации.

«Террористические акты, разжигание межнациональной розни, убийства мирных жителей — это знакомый почерк российских спецслужб и страшная реальность сегодняшней России», говорится в заявлении украинского посла.

По словам Ю.Гусева, Служба безопасности Украины – это спецслужба несколько иного содержания в отличие от российских спецслужб: «СБУ каждый день защищает украинский народ, нашу землю и нашу государственность от террора, диверсий и иностранного вмешательства.

Эффективность работы СБУ признана во всем мире и уже вошла в современные учебники истории. Между Украиной и Азербайджаном развивается истинное партнерство, наши народы связывает крепкая дружба и взаимная поддержка. Мы последовательно развиваем наше стратегическое партнерство, что, как правило, вызывает явную озабоченность у сил, которые привыкли действовать только путем провокаций и агрессии. Известное дело: на воре шапка горит».

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