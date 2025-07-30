Носок Майкла Джексона продали за 6200 евро

Во французском городе Ним на аукционе был продан носок Майкла Джексона, в котором король поп-музыки выступал на концерте в Ницце в 1997 году, пишет Le Figaro.
Стоимость носка оценивалась в 3-4 тысячи евро. Носок бежевого цвета с блестками для продажи на аукционе был помещен в рамку. Он был найден рядом с гримеркой Джексона сразу после его выступления 27 июня 1997 года на стадионе «Шарль Эрманн». Носок нашел техник, работавший с оборудованием на концерте, все это время он хранил его у себя.
По словам организаторов аукциона, носок был заметен при исполнении песен Beat it Live и Billie Jean во время мирового турне Джексона HIStory. Исполнение этих композиций обычно сопровождалось «лунной походкой» Майкла Джексона. В рамке рядом с носком организаторы аукциона поместили пропуск на концертную площадку, оформленный на имя обнаружившего носок техника.
В прошлом году на аукционе в Париже продали шляпу Майкла Джексона, которую он носил во время своего дебютного исполнения «лунной походки» в 1983 году. Лот ушел за сумму, превышающую €77 тыс.