Носок Майкла Джексона продали за 6200 евро

Во французском городе Ним на аукционе был продан носок Майкла Джексона, в котором король поп-музыки выступал на концерте в Ницце в 1997 году, пишет Le Figaro.

Стоимость носка оценивалась в 3-4 тысячи евро. Носок бежевого цвета с блестками для продажи на аукционе был помещен в рамку. Он был найден рядом с гримеркой Джексона сразу после его выступления 27 июня 1997 года на стадионе «Шарль Эрманн». Носок нашел техник, работавший с оборудованием на концерте, все это время он хранил его у себя.