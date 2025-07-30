Над Лондоном закрыли воздушное пространство

Над Лондоном и южной частью Великобритании ненадолго полностью закрыли воздушное пространство, сообщает The Telegraph.

Причиной стал технический сбой — по предварительным данным, это была поломка одного из радаров. Самолеты, которые летели в Лондон, были перенаправлены в другие города. Вылеты из аэропортов Лондона были приостановлены. Небо над Лондоном было полностью закрыто на протяжении 36 минут, в течение которых проблема была устранена.

Британские власти, пишет The Telegraph, уведомили общеевропейскую службу управления воздушным движением о «значительных задержках» рейсов. Их последствия, вероятно, приведут к нарушению расписания в находящихся неподалеку хабах континентальной Европы.

Лондон — один из крупных авиаузлов мира. Ежедневный пассажиропоток в шести аэропортах лондонского авиаузла по итогам 2023 года составлял 460 тысяч человек.