Главком ВСУ поручил перевести обучение военных под землю

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский потребовал перевести обучение украинских военных под землю из-за риска российских ударов. Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице главкома ВСУ.

По его словам, в среду, 30 июля, он провел совещание по вопросам подготовки личного состава. Сырский подчеркнул соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

«В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов — вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно», — отметил главнокомандующий ВСУ.

Накануне украинские СМИ сообщали, что российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ, по меньшей мере три человека погибли.