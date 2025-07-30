Италия и Франция дали зеленый свет самолету подсанкционной Матвиенко

Агентство напоминает, что Матвиенко курировала голосование в верхней палате парламента по одобрению решения российского президента Владимира Путина о введении войск в Украину и аннексии четырех частично захваченных российскими властями украинских регионов.

Находящаяся под санкциями Евросоюза за роль во вторжении России в Украину спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко смогла попасть на конференцию в Женеве после того, как ее правительственный самолет получил разрешение на пересечение воздушного пространства от Италии и Франции. Об этом пишет Bloomberg.

По данным онлайн-сервиса отслеживания полетов, самолет с Матвиенко пролетел над Турцией и Средиземным морем, а затем через Италию прибыл в Женеву в понедельник и вылетел в Москву в среду через воздушное пространство Франции и Италии.

Собеседники Bloomberg в Риме говорят, что Италия разрешила самолету с Матвиенко войти в свое воздушное пространство по просьбе правительства Швейцарии. Они добавили, что итальянское правительство проконсультировалось с властями Франции, которая также получила запрос на пролет, прежде чем дать разрешение.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии на запрос Bloomberg напомнили, что могут делать исключения из запрета на въезд, «в частности для полетов, осуществляемых с гуманитарной, медицинской или дипломатической целью».

Евросоюз запретил российским самолетам полеты в своем воздушном пространстве через несколько дней после начала войны в феврале 2022 года, заявив, что государства-члены «откажут в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией». Швейцария не является членом ЕС, но частично присоединилась к европейским санкциям.

Участие Матвиенко во Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве вызвало критику Киева и его союзников. Во время ее выступления некоторые делегации покинули зал заседаний. Сама спикер СФ назвала это «комариными укусами, на которые никто не обращает внимания».