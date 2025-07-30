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Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

«Это атака на доллар»: Трамп назвал БРИКС антиамериканским

30 июля 2025, 22:26 901

Объединение БРИКС настроено против США и принимает меры, чтобы лишить доллар статуса мировой резервной валюты. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«БРИКС - это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», - отметил Трамп, говоря о пошлинах, которые он намерен наложить на поставки из Индии.

Говоря о БРИКС, американский лидер добавил: «Это атака на доллар. Мы не позволим никому нападать на доллар». 

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