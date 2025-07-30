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«Власть - это народ»: по всей Украине протесты

30 июля 2025, 22:35 1317

В Киеве и еще ряде городов Украины в среду, 30 июля, продолжаются протесты против урезания полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает РБК-Украина.

В Киеве протестующие снова собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. Они скандируют «Власть - это народ», «Руки прочь от НАБУ», «Коррупция убивает». Также участники протестов спели гимн Украины. На месте дежурят полиция и медики.

В Запорожье местные жители собрались на протесты возле здания областной военной администрации. Они также скандируют «Наш голос сильнее», «Стоим за демократию», «Руки прочь от НАБУ».

В Харькове около 200 человек в центре скандируют «Коррупция убивает», «Власть Украины - это народ», «Руки прочь от НАБУ».

Также протесты проходят во Львове, Одессе и Днепре.

Закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Верховная Рада приняла на прошлой неделе. Документ предусматривал, что эти два основных антикоррупционных органа переходили под контроль генпрокурора. 31 июля Рада должна проголосовать законопроект президента Владимира Зеленского, который гарантирует независимость НАБУ и САП. 

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