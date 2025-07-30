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Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА

Эльмир Алиев, отдел спорта
30 июля 2025, 23:07 1073

Благодаря сегодняшней победе «Карабаха» над ирландским «Шелбурном» (1:0) в ответной игре 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Азербайджан заработал 0,250 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь на счету нашей страны 18,375 балла. Азербайджан поднялся с 29-го места на 28-е, опередив Россию (18,299).

Российские клубы не участвуют в еврокубках с сезона 2022/23, но страна в конце каждого сезона получает от УЕФА 4,333 балла в качестве компенсации за отстранение. Если Россия в мае следующего года вновь получит подарок от Европейского футбольного союза, то у россиян будет 22,632 балла. Это означает, что «Карабаху» и другим азербайджанским клубам нужно очень постараться, чтобы по итогам сезона 2025/26 оказаться выше России.

Помимо этого, есть шанс опередить занимающую 27-е место Украину, у которой на данный момент 18,725 балла. Также важно не позволить приблизиться Болгарии (16,875), которая сейчас идет на 30-м месте.

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