Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА

Теперь на счету нашей страны 18,375 балла. Азербайджан поднялся с 29-го места на 28-е, опередив Россию (18,299).

Российские клубы не участвуют в еврокубках с сезона 2022/23, но страна в конце каждого сезона получает от УЕФА 4,333 балла в качестве компенсации за отстранение. Если Россия в мае следующего года вновь получит подарок от Европейского футбольного союза, то у россиян будет 22,632 балла. Это означает, что «Карабаху» и другим азербайджанским клубам нужно очень постараться, чтобы по итогам сезона 2025/26 оказаться выше России.

Помимо этого, есть шанс опередить занимающую 27-е место Украину, у которой на данный момент 18,725 балла. Также важно не позволить приблизиться Болгарии (16,875), которая сейчас идет на 30-м месте.