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«Это вам за Болсонару»: Трамп наказывает Бразилию

30 июля 2025, 23:05 619

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В тексте указа говорится, что решение принято в связи с тем, что действия правительства Бразилии представляют собой «угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов». В нем также отмечается, что повышение пошлин производится в связи с судебным процессом, который идет над предыдущим президентом Бразилии Жаиром Болсонару на родине. По мнению американской стороны, это дело является «политически мотивированным».

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