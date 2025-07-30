Зеленский анонсировал масштабные соглашения с Америкой

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что согласовал основные принципы масштабных соглашений о поставках оружия с США, но при этом не привел подробностей.

«Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это реализовать. Это точно усилит обе наши страны, а значит — наших союзников, наших партнеров. Очень ценим принципиальные шаги Америки для давления на Россию ради мира. Именно сейчас нужно действовать, чтобы принудить Россию к миру», — сказал президент Зеленский.

«Москва хочет воевать и дальше. Но весь вопрос — в потенциале, весь вопрос — в ресурсах на войну, в деньгах. Вот почему санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать. Мы готовим сейчас новые наши разговоры и новые наши встречи с партнерами на разных уровнях. Цель одна — усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру», — добавил Зеленский.