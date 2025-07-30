После скандальных слов в Ташкенте отменили концерт писательницы Рубиной

Причины отмены концерта не раскрываются. Объявление о мероприятии было удалено с сайта сервиса, страница события выдает ошибку 404 — «страница не найдена». Анонс мероприятия исчез и с другого ресурса продажи билетов — Afisha.uz.

Отмена концерта последовала за волной критики, вызванной словами Дины Рубиной в интервью журналисту Михаилу Козыреву. Писательница сказала в интервью, что население Газы следует «растворить в соляной кислоте», а территорию сектора «превратить в парковку», добавив, что «там нет мирных жителей».

Дина Рубина — известная русскоязычная писательница, родившаяся в Ташкенте, в семье музыкантов. Ее первый рассказ вышел в 1971 году в журнале «Юность». В 1990 году Рубина эмигрировала в Израиль.