Непослушный Федрезерв

ФРС подтвердила приверженность цели по возврату инфляции к 2% при сохранении максимального уровня занятости. При принятии дальнейших решений регулятор будет опираться на поступающие экономические данные.

Bloomberg отмечает, что против сохранения ставки на прежнем уровне впервые с 1993 года выступили сразу два члена Совета управляющих ФРС — Кристофер Уоллер и Мишель Боуман. В инвесткомпании B. Riley Wealth указали, что оба они среди претендентов на должность следующего председателя Федрезерва.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции сказал, что Уоллер и Боуман выпустят заявление с причинами своего несогласия позднее, но большинство участников заседания по-прежнему считают, что на данный момент требуется умеренно ограничительная денежно-кредитная политика.

Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 16-17 сентября. Чуть более половины экономистов (56 из 105), опрошенных Reuters, прогнозируют снижение ставки в сентябре.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Трамп в течение последних нескольких месяцев рассматривает возможность снятия Пауэлла с должности. Однако, по данным The New York Times, Трамп осознал, что попытка отстранить главу ФРС может повысить волатильность на финансовых рынках.

Джером Пауэлл возглавляет ФРС США с 2018 года, в совете управляющих регулятора он состоит с мая 2012-го. Трамп несколько месяцев критиковал его, разочарованный тем, что регулятор не снижает ключевую ставку. Срок полномочий Пауэлла во главе ФРС истекает в мае 2026 года.