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Непослушный Федрезерв

30 июля 2025, 23:39 361

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 29-30 июля сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых, вопреки призывам президента Дональда Трампа снизить ее. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Это уже пятое заседание подряд, когда ставку сохраняют без изменений. В пресс-релизе регулятор сообщил, что хотя колебания экспорта продолжают влиять на данные, последняя статистика свидетельствует о том, что рост экономической активности в первой половине года замедлился. Уровень безработицы по-прежнему низкий, а ситуация на рынке труда стабильная. Но инфляция остается несколько повышенной, а неопределенность относительно экономических перспектив — высокой.

ФРС подтвердила приверженность цели по возврату инфляции к 2% при сохранении максимального уровня занятости. При принятии дальнейших решений регулятор будет опираться на поступающие экономические данные.

Bloomberg отмечает, что против сохранения ставки на прежнем уровне впервые с 1993 года выступили сразу два члена Совета управляющих ФРС — Кристофер Уоллер и Мишель Боуман. В инвесткомпании B. Riley Wealth указали, что оба они среди претендентов на должность следующего председателя Федрезерва.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции сказал, что Уоллер и Боуман выпустят заявление с причинами своего несогласия позднее, но большинство участников заседания по-прежнему считают, что на данный момент требуется умеренно ограничительная денежно-кредитная политика.

Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 16-17 сентября. Чуть более половины экономистов (56 из 105), опрошенных Reuters, прогнозируют снижение ставки в сентябре.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Трамп в течение последних нескольких месяцев рассматривает возможность снятия Пауэлла с должности. Однако, по данным The New York Times, Трамп осознал, что попытка отстранить главу ФРС может повысить волатильность на финансовых рынках.

Джером Пауэлл возглавляет ФРС США с 2018 года, в совете управляющих регулятора он состоит с мая 2012-го. Трамп несколько месяцев критиковал его, разочарованный тем, что регулятор не снижает ключевую ставку. Срок полномочий Пауэлла во главе ФРС истекает в мае 2026 года.

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