Документы о связях Трампа с Россией в «мешках для сжигания»

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил в секретной комнате здания бюро тысячи засекреченных документов, связанных с расследованием связей Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщили источники Fox News Digital.

Среди найденных документов оказалось засекреченное приложение к итоговому докладу спецпрокурора Джона Дарема, которое содержит разведданные, изученные им в ходе расследования. Рассекречивание документов проводится при координации директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, Пателя, директора национальной разведки Тулси Габбард, генпрокурора Пэм Бонди и исполняющего обязанности директора АНБ Уильяма Хартмана. Рассекреченные материалы будут переданы председателю судебного комитета Сената Чаку Грассли для публичного обнародования.

Источники, знакомые с содержанием документов, сообщили, что американская разведка якобы располагала достоверными данными от зарубежных источников о том, что «ФБР будет играть роль в распространении версии о сговоре Трампа с Россией» еще во времена администрации Обамы. Один из источников отметил: «В конечном итоге обнародование документов придаст больше доверия утверждению о том, что внутри правительства США существовал скоординированный план помочь кампании Клинтон раздуть скандал, связывающий Трампа с Россией».

В июньском интервью подкастеру Джо Рогану Патель рассказал, что нашел комнату, полную документов и жестких дисков компьютеров, «которые никто никогда не видел и не слышал о них». По его словам, Джеймс Коми (директор ФБР до 2017 года) и другие спрятали эту комнату от мира в здании Гувера, заперли на ключ и закрыли к ней доступ. Теперь Патель передает найденные документы Конгрессу в рамках следственных запросов профильных комитетов.

В середине июля сообщалось, что Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми и бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Действия Минюста, как утверждалось, связаны с возможными правонарушениями, допущенными при расследовании связей Дональда Трампа и России.