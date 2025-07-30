Камала Харрис отказалась от своих планов

Бывший вице-президент США и соперница Дональда Трампа на выборах-2024 Камала Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году.

Харрис впервые публично подтвердила, что последние несколько месяцев «серьезно размышляла» над возможностью баллотироваться в губернаторы родного штата Калифорния. «Я люблю этот штат, его жителей и его взгляды. Это мой дом. Но после глубоких размышлений я решила, что не буду баллотироваться на пост губернатора на этих выборах», – сказала она в заявлении.

Бывший вице-президент США добавила, что в ближайшее время ее карьера «не будет связана с выборной должностью».

Отказ Харрис баллотироваться в губернаторы Калифорнии потенциально открывает ей путь для повторного участия в выборах президента США в 2028 году – вариант, который обсуждался еще в прошлом году.