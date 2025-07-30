USD 1.7000
EUR 1.9636
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Новость дня
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

Камала Харрис отказалась от своих планов

30 июля 2025, 23:59 157

Бывший вице-президент США и соперница Дональда Трампа на выборах-2024 Камала Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году.

Соответствующее заявление распространила ее пресс-служба, сообщает CBS News.

Харрис впервые публично подтвердила, что последние несколько месяцев «серьезно размышляла» над возможностью баллотироваться в губернаторы родного штата Калифорния. «Я люблю этот штат, его жителей и его взгляды. Это мой дом. Но после глубоких размышлений я решила, что не буду баллотироваться на пост губернатора на этих выборах», – сказала она в заявлении.

Бывший вице-президент США добавила, что в ближайшее время ее карьера «не будет связана с выборной должностью».

Отказ Харрис баллотироваться в губернаторы Калифорнии потенциально открывает ей путь для повторного участия в выборах президента США в 2028 году – вариант, который обсуждался еще в прошлом году.

Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА
Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА
30 июля 2025, 23:07 1081
«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию
«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию обновлено 22:08
30 июля 2025, 22:08 2953
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков видео, обновлено 21:52
30 июля 2025, 21:52 4153
Место встречи министров Израиля и Сирии — Баку
Место встречи министров Израиля и Сирии — Баку
30 июля 2025, 19:35 2623
«День суда» для России
«День суда» для России наша аналитика
30 июля 2025, 14:20 7365
Сенатор Стив Дэйнс: «Азербайджан и Армения сбрасывают ярмо российского господства...»
Сенатор Стив Дэйнс: «Азербайджан и Армения сбрасывают ярмо российского господства...»
30 июля 2025, 20:41 2342
Тряслись атомные подлодки России
Тряслись атомные подлодки России видео; обновлено 19:09
30 июля 2025, 19:09 15399
Ну и что?
Ну и что? главная тема; все еще актуально
30 июля 2025, 11:00 7620
В Азербайджане повысили цены на лекарства
В Азербайджане повысили цены на лекарства
30 июля 2025, 19:33 4056
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск наш обзор
30 июля 2025, 17:37 6353
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО новая геополитика; все еще актуально
30 июля 2025, 10:41 4921

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА
Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА
30 июля 2025, 23:07 1081
«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию
«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию обновлено 22:08
30 июля 2025, 22:08 2953
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков видео, обновлено 21:52
30 июля 2025, 21:52 4153
Место встречи министров Израиля и Сирии — Баку
Место встречи министров Израиля и Сирии — Баку
30 июля 2025, 19:35 2623
«День суда» для России
«День суда» для России наша аналитика
30 июля 2025, 14:20 7365
Сенатор Стив Дэйнс: «Азербайджан и Армения сбрасывают ярмо российского господства...»
Сенатор Стив Дэйнс: «Азербайджан и Армения сбрасывают ярмо российского господства...»
30 июля 2025, 20:41 2342
Тряслись атомные подлодки России
Тряслись атомные подлодки России видео; обновлено 19:09
30 июля 2025, 19:09 15399
Ну и что?
Ну и что? главная тема; все еще актуально
30 июля 2025, 11:00 7620
В Азербайджане повысили цены на лекарства
В Азербайджане повысили цены на лекарства
30 июля 2025, 19:33 4056
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск наш обзор
30 июля 2025, 17:37 6353
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО новая геополитика; все еще актуально
30 июля 2025, 10:41 4921
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться