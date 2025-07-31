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Крупнейшие санкции против Ирана

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Власти США ввели санкции против 50 физических и юридических лиц из Ирана, а также более полусотни контролируемых этой страной судов, которые, считают в Вашингтоне, участвовали в торговле нефтью. Как сообщил американский Минфин, это крупнейший подобный санкционный пакет с 2018 года.

«Более 115 санкционных мер, введенных сегодня, являются крупнейшими на сегодняшний день с момента начала администрацией [президента США Дональда] Трампа кампании по оказанию максимального давления на Иран. Эти меры ставят Америку на первое место, направляя удар по элите режима, которая получает прибыль, пока Тегеран угрожает безопасности Соединенных Штатов», - говорится в заявлении министра финансов Скотта Бессента.

В заявлении отмечается, что попавшие под санкции лица, компании и суда были частью глобальной сети, которая занималась торговлей иранской нефтью. В частности, они связаны с 20 странами и юрисдикциями.

Отмечается, что семья советника верховного лидера Ирана Али Шамхани получает значительную выгоду от экспорта иранской нефти и одновременно приобретает элитную недвижимость за рубежом и иностранные паспорта в обмен на крупные инвестиции. Это позволяет представителям семьи скрывать свою связь с Ираном при ведении международной коммерческой деятельности.

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