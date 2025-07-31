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Камчатку сотрясают землетрясения

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Менее чем за час у побережья Камчатского края зарегистрировали 11 землетрясений. Подземные толчки фиксировал местный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

О первом землетрясении сообщили в 23:04 по бакинскому времени. Наиболее сильный толчок магнитудой 5,7 произошел около 23:54. О последнем, 11-м, землетрясении специалисты написали в 23:59. Спустя семь минут был зарегистрирован толчок магнитудой 5,3. Всего в телеграм-канале службы за последние сутки указано более 130 землетрясений у берегов Камчатки.

30 июля у берегов Камчатки произошло мощное за последние 70 лет землетрясение с магнитудой 8,8. После началось извержение Ключевской сопки. Подземные толчки спровоцировали цунами, подъем волн зафиксировали также на Северных Курилах, в США, Японии и на Тайване.

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