Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль

То, что сейчас творится с водой в Иране – это даже не дефицит. Это называется по-другому, гораздо более грубым словом. «Некогда полноводные иранские водохранилища превратились в мелкие лужи. В городах настолько низкое давление в водопроводе, что краны в многоэтажках пересыхают на часы. Отчаявшиеся жители охотятся за водовозками и бережно хранят каждую каплю», - описывают ситуацию очевидцы.

Чтобы ситуация была нагляднее, приведу некоторые факты и статистические данные. Тегеран: водохранилища заполнены на 8-14%, введены веерные отключения воды. Тебриз: резервов воды хватит на 75 дней. Исфахан: полностью пересохла река Заяндеруд, 5,2 миллиона жителей остались без стабильного водоснабжения. Южные провинции: температура поднимается до +50 °C, крупнейшая река Карун в Хузестане стремительно мелеет, закрыты предприятия, высохли водохранилища у плотин. Итог: 334 города в «красной зоне» дефицита воды, включая 107 городов с населением 17,2 миллиона человек. Как это влияет на экономику? Закрытие предприятий в 18 провинциях из-за нехватки воды привело к ежемесячным убыткам в $1–2 миллиарда. Снижение мощности ГЭС, которая обеспечивают 15–20% генерации, вызвало отключения электричества до 12 часов/сутки, парализуя промышленность. На 12% сократились пахотные земли, упала урожайность, что создает угрозы продовольственной безопасности. Итог - водный кризис уже стоит Ирану $12–24 млрд годовых потерь. А без радикальных реформ ущерб к 2030 году может достичь 7–10% ВВП. Кто-то может говорить, и, кстати, говорят, что виной всему – «глобальное потепление», результатом которого стали пять лет непрерывной засухи в Иране. Но неприятная правда для властей заключается в том, что данный кризис имеет еще и рукотворный характер, а именно - неспособность и нежелание властей с этим бороться. Как верно заметил президент страны Пезешкиан, «нынешний кризис вызван неправильными решениями прошлого и неэффективным управлением».

Что, кстати, полностью совпадает с международными оценками происходящего: в Иране — системный коллапс, где климатические факторы наложились на десятилетия неэффективного управления, коррупции и санкционного давления. Без снятия финансовых ограничений, перехода на устойчивое сельское хозяйство и децентрализации управления ресурсами кризис может привести к необратимой дестабилизации страны. Проблемы с водой в Иране копились десятилетиями и начались еще при шахе – то есть времени подготовиться к ним было достаточно. Но власти ограничивались или выражением «глубокой озабоченности», или откровенной «имитацией бурной деятельности», вроде призывов экономить воду, которые иранцы полностью игнорировали. А сама вода вела себя абсолютно аполитично – и продолжала исчезать. За три десятилетия возобновляемые водные ресурсы Ирана сократились на 30%, с 132 до 90 миллиардов кубических метров. Сельское хозяйство, в силу отсутствия современных технологий, потребляет огромное количество воды, причем избыточно и неэффективно. Потери воды из-за износа труб и плотин достигают 40%. Из-за чрезмерной эксплуатации подземных источников – ведь воду как-то и где-то надо брать - уровень грунтовых вод падает на 2-3 м в год.

Иными словами, выбор для Тегерана очевиден: или Иран осуществляет радикальную трансформацию водопользования, через внедрение передовых технологий, снижение потребления воды сельским хозяйством и развитие международного сотрудничества по этой теме, или его ожидает гуманитарная катастрофа с внутренней миграцией примерно 15-20 миллионов человек. Между тем, совсем рядом есть страна, у которой были точно такие же проблемы, но она сумела их решить. Более того, предлагала помощь в их решении и Ирану. И да - это Израиль, прошедший этап от дефицита водных ресурсов до поставки воды в Иорданию и Палестину. То есть страна, 60% которой составляет пустыня, не только полностью обеспечивает себя водой, но даже располагает ее излишками. За сравнительно короткое время они сумели отладить технологии опреснения и получают с их помощью 80% питьевой воды. Причем планируют нарастить объемы: от сегодняшних 600 миллионов кубов до 900 миллионов к 2030 году.