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Сделка или аннексия: Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум

00:56 352

Израиль через посредников передал ХАМАС свой ответ на требования, выдвинутые группировкой во время переговоров в Дохе, передает израильская новостная служба «Кан».

Ответ включает предупреждение: если в ближайшие дни не будет получено согласие на сделку, ХАМАС будет наказан.

Источник сообщил телеканалу, что Израиль планирует аннексию территорий по периметру сектора Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети Х также опубликовал угрозы в адрес группировки: «Если ХАМАС вскоре не объявит об освобождении заложников, он заплатит очень тяжелую цену».

Ранее стало известно, что в четверг, 31 июля, в Израиль приедет специальный посланник Белого дома Стивен Уиткофф. Телеканал «Кан-11» связывает его визит с новым этапом переговоров между Израилем и ХАМАС. Также сообщается, что Уиткофф намерен посетить пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа.

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