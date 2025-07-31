Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить

Свержение Асада в Сирии не привело к прозрачным экономическим реформам. Расследование Reuters показало, что новая система власти во многом воспроизводит старую — с новыми лицами, но теми же методами.
«Азиатский способ производства» по Марксу: власть — это собственность, собственность — это власть. Одно без другого не существует, и действия новых сирийских властей только подтверждают эту аксиому. Расследование Reuters мыслилась ее авторами как сенсация, но на самом деле стало отчетом о том, что так происходит в любой стране, где в ходе переворота меняется власть. Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия – без исключений.
Революционеры, особенно те, кто сумел победить режим – люди, как правило, достаточно наивные. Их мысли заняты реформами, всеобщим благом, борьбой с остатками режима, а то и вовсе - сведением счетов с бывшими противниками и даже целыми этническими и конфессиональными меньшинствами, к которым за годы борьбы накопился огромный счет претензий. Плюс – надо создавать новый государственный аппарат, иначе все пойдет в разнос.
К счастью, среди них обязательно находятся люди, которые смотрят на жизнь более приземленно. И первым делом после того, как отгремели победные залпы – начинают заниматься более серьезным делом – поиском и освоением экономических активов, которые достались в наследство от бывшей власти.
В итоге, как пишет Reuters, «несмотря на смену флагов и лиц, структура власти осталась прежней — сосредоточенной, закрытой и ориентированной на сохранение влияния бывших основных экономических игроков. И если «Запад ранее критиковал Асада за непрозрачность, а теперь высказывает аналогичные опасения в адрес нового режима, в том числе по поводу легитимности источников финансирования».
Сразу замечу, что вся эта критика и озабоченность Запада выглядит весьма наигранной. Есть накопленные при Асаде капиталы сирийской элиты – значит, они должны быть перераспределены и пущены в дело. Это первое. А второе – процесс этот настолько деликатен, что «чужих» к нему попросту не допустят, на западных же аудиторов к проверке доставшихся в качестве трофеев от прежнего режима финансовых активов приглашать, право слово.
Поэтому – только свои. Как например Хазем аш-Шараа, старший брат де-факто главы Сирии Ахмада аш-Шараа, пусть и не бравший оружия в руки в годы гражданской войны, но давно привлекавший иностранные финансовые потоки для брата и «Тахрир аш-Шам». Или Ибрагим Суккарья, который в соцсетях подписан как Ибрагим бин Масуд — гражданин Австралии, находящийся под международными санкциями за терроризм. Или Мустафа аль-Кадид, которого знают как «Абд ар-Рахмана из Идлиба». Бывший пекарь, который стал полевым командиром боевиков "Тахрир аш-Шям", а сейчас курирует Центробанк, что свидетельствует о том, что с коммерческой хваткой у него все более чем нормально.
Именно эта троица и составляет ядро «тайного комитета», который ищет следы активов Асада и, особенно, его тайные финансовые каналы. По данный Reuters, они уже аккумулировали собственность на $ 1,6 миллиардов, но останавливаться на этом не намерены. Поскольку нелегальные источники доходов прежнего режима – от наркоторговли до подставных торгово-финансовых компаний - составляли главную тайну Асада. Раскрыть которую очень нелегко.
Но, судя по всему, вполне возможно, поскольку «тройка» предлагает тем, кто обладает нужной информацией и выражает готовность сотрудничать с ней под гарантии безопасности и сохранение части бизнеса и доли в доходах – вполне приемлемые условия. Которые оказались настолько привлекательными, что в Сирию вернулся бывший при Асаде олигархом Мухаммед Хамшо, передавший новой власти большую часть своих активов, но сохранивший около 150 миллионов долларов на своих счетах.
И теперь он спокойно живет в центре Дамаска в принадлежавшем ему шикарном доме, периодически консультируя «тройку» по деликатным вопросам сирийской экономики. Видимо – ценный кадр, новые власти даже охрану ему выделили. Примерно также обстоят дела у Самера Фоза, который в обмен на гарантии безопасности и освобождения его от уголовного преследования передал новым властям, читай – «тройке», 80% своих активов, включая сахарные заводы и отели.
Отошли «тройке» и активы на мобильном операторе Syriatel, и авиакомпании Fly Cham, и, судя по всему, еще немало экономических «вкусностей». Разумеется, судя по заявлениям «тройки», все это делается исключительно во благо сирийского народа, а как иначе. Причем, ее члены не без оснований заявляют, что через суд отнимать собственность у олигархов и судить их за экономические преступления – долго и нудно, проще просто договариваться с ними по-быстрому и в упрощенном порядке.
Правда, при такой процедуре, которая, видимо, и возмущает больше всего, часть изъятых средств непременно прилипнет к рукам как членов «тройки», так и тех, кто им такие полномочия дал и прикрывает. Но это – Восток. Это – ситуация после окончания гражданской войны, в которой победители, как известно, получают все. Так что нет здесь повода для возмещений журналистов-правдорубов, а есть только голая прагматика. И весь негатив от действий «тройки» скоро забудется…