Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить

Свержение Асада в Сирии не привело к прозрачным экономическим реформам. Расследование Reuters показало, что новая система власти во многом воспроизводит старую — с новыми лицами, но теми же методами. «Азиатский способ производства» по Марксу: власть — это собственность, собственность — это власть. Одно без другого не существует, и действия новых сирийских властей только подтверждают эту аксиому. Расследование Reuters мыслилась ее авторами как сенсация, но на самом деле стало отчетом о том, что так происходит в любой стране, где в ходе переворота меняется власть. Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия – без исключений.

Революционеры, особенно те, кто сумел победить режим – люди, как правило, достаточно наивные. Их мысли заняты реформами, всеобщим благом, борьбой с остатками режима, а то и вовсе - сведением счетов с бывшими противниками и даже целыми этническими и конфессиональными меньшинствами, к которым за годы борьбы накопился огромный счет претензий. Плюс – надо создавать новый государственный аппарат, иначе все пойдет в разнос. К счастью, среди них обязательно находятся люди, которые смотрят на жизнь более приземленно. И первым делом после того, как отгремели победные залпы – начинают заниматься более серьезным делом – поиском и освоением экономических активов, которые достались в наследство от бывшей власти. В итоге, как пишет Reuters, «несмотря на смену флагов и лиц, структура власти осталась прежней — сосредоточенной, закрытой и ориентированной на сохранение влияния бывших основных экономических игроков. И если «Запад ранее критиковал Асада за непрозрачность, а теперь высказывает аналогичные опасения в адрес нового режима, в том числе по поводу легитимности источников финансирования».

Сразу замечу, что вся эта критика и озабоченность Запада выглядит весьма наигранной. Есть накопленные при Асаде капиталы сирийской элиты – значит, они должны быть перераспределены и пущены в дело. Это первое. А второе – процесс этот настолько деликатен, что «чужих» к нему попросту не допустят, на западных же аудиторов к проверке доставшихся в качестве трофеев от прежнего режима финансовых активов приглашать, право слово. Поэтому – только свои. Как например Хазем аш-Шараа, старший брат де-факто главы Сирии Ахмада аш-Шараа, пусть и не бравший оружия в руки в годы гражданской войны, но давно привлекавший иностранные финансовые потоки для брата и «Тахрир аш-Шам». Или Ибрагим Суккарья, который в соцсетях подписан как Ибрагим бин Масуд — гражданин Австралии, находящийся под международными санкциями за терроризм. Или Мустафа аль-Кадид, которого знают как «Абд ар-Рахмана из Идлиба». Бывший пекарь, который стал полевым командиром боевиков "Тахрир аш-Шям", а сейчас курирует Центробанк, что свидетельствует о том, что с коммерческой хваткой у него все более чем нормально. Именно эта троица и составляет ядро «тайного комитета», который ищет следы активов Асада и, особенно, его тайные финансовые каналы. По данный Reuters, они уже аккумулировали собственность на $ 1,6 миллиардов, но останавливаться на этом не намерены. Поскольку нелегальные источники доходов прежнего режима – от наркоторговли до подставных торгово-финансовых компаний - составляли главную тайну Асада. Раскрыть которую очень нелегко.