USD 1.7000
EUR 1.9636
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Новость дня
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить

всё по-старому
Аскер Манафов, собкор
00:55 749

Свержение Асада в Сирии не привело к прозрачным экономическим реформам. Расследование Reuters показало, что новая система власти во многом воспроизводит старую — с новыми лицами, но теми же методами.

«Азиатский способ производства» по Марксу: власть — это собственность, собственность — это власть. Одно без другого не существует, и действия новых сирийских властей только подтверждают эту аксиому. Расследование Reuters мыслилась ее авторами как сенсация, но на самом деле стало отчетом о том, что так происходит в любой стране, где в ходе переворота меняется власть. Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия – без исключений.

Экономика Сирии попала в руки брата нового президента - Хазема аш-Шараа

Революционеры, особенно те, кто сумел победить режим – люди, как правило, достаточно наивные. Их мысли заняты реформами, всеобщим благом, борьбой с остатками режима, а то и вовсе -  сведением счетов с бывшими противниками и даже целыми этническими и конфессиональными меньшинствами, к которым за годы борьбы накопился огромный счет претензий. Плюс – надо создавать новый государственный аппарат, иначе все пойдет в разнос.

К счастью, среди них обязательно находятся люди, которые смотрят на жизнь более приземленно.  И первым делом после того, как отгремели победные залпы – начинают заниматься более серьезным делом – поиском и освоением экономических активов, которые достались в наследство от бывшей власти.

В итоге, как пишет Reuters, «несмотря на смену флагов и лиц, структура власти осталась прежней — сосредоточенной, закрытой и ориентированной на сохранение влияния бывших основных экономических игроков. И если «Запад ранее критиковал Асада за непрозрачность, а теперь высказывает аналогичные опасения в адрес нового режима, в том числе по поводу легитимности источников финансирования».

Несмотря на смену флагов и лиц, структура власти осталась прежней — сосредоточенной, закрытой и ориентированной на сохранение влияния бывших основных экономических игроков.

Сразу замечу, что вся эта критика и озабоченность Запада выглядит весьма наигранной. Есть накопленные при Асаде капиталы сирийской элиты – значит, они должны быть перераспределены и пущены в дело. Это первое. А второе – процесс этот настолько деликатен, что «чужих» к нему попросту не допустят, на западных же аудиторов к проверке доставшихся в качестве трофеев от прежнего режима финансовых активов приглашать, право слово.

Поэтому – только свои. Как например Хазем аш-Шараа, старший брат де-факто главы Сирии Ахмада аш-Шараа, пусть и не бравший оружия в руки в годы гражданской войны, но давно привлекавший иностранные финансовые потоки для брата и «Тахрир аш-Шам». Или Ибрагим Суккарья, который в соцсетях подписан как Ибрагим бин Масуд — гражданин Австралии, находящийся под международными санкциями за терроризм. Или Мустафа аль-Кадид, которого знают как «Абд ар-Рахмана из Идлиба». Бывший пекарь, который стал полевым командиром боевиков "Тахрир аш-Шям", а сейчас курирует Центробанк, что свидетельствует о том, что с коммерческой хваткой у него все более чем нормально.

Именно эта троица и составляет ядро «тайного комитета», который ищет следы активов Асада и, особенно, его тайные финансовые каналы. По данный Reuters, они уже аккумулировали собственность на $ 1,6 миллиардов, но останавливаться на этом не намерены. Поскольку нелегальные источники доходов прежнего режима – от наркоторговли до подставных торгово-финансовых компаний - составляли главную тайну Асада. Раскрыть которую очень нелегко.

В Сирию вернулся бывший при Асаде олигархом Мухаммед Хамшо, передавший новой власти большую часть своих активов, но сохранивший около 150 миллионов долларов на своих счетах

Но, судя по всему, вполне возможно, поскольку «тройка» предлагает тем, кто обладает нужной информацией и выражает готовность сотрудничать с ней под гарантии безопасности и сохранение части бизнеса и доли в доходах – вполне приемлемые условия. Которые оказались настолько привлекательными, что в Сирию вернулся бывший при Асаде олигархом Мухаммед Хамшо, передавший новой власти большую часть своих активов, но сохранивший около 150 миллионов долларов на своих счетах.

И теперь он спокойно живет в центре Дамаска в принадлежавшем ему шикарном доме, периодически консультируя «тройку» по деликатным вопросам сирийской экономики. Видимо – ценный кадр, новые власти даже охрану ему выделили. Примерно также обстоят дела у Самера Фоза, который в обмен на гарантии безопасности и освобождения его от уголовного преследования передал новым властям, читай – «тройке», 80% своих активов, включая сахарные заводы и отели.

Отошли «тройке» и активы на мобильном операторе Syriatel, и авиакомпании Fly Cham, и, судя по всему, еще немало экономических «вкусностей». Разумеется, судя по заявлениям «тройки», все это делается исключительно во благо сирийского народа, а как иначе. Причем, ее члены не без оснований заявляют, что через суд отнимать собственность у олигархов и судить их за экономические преступления – долго и нудно, проще просто договариваться с ними по-быстрому и в упрощенном порядке.

Правда, при такой процедуре, которая, видимо, и возмущает больше всего, часть изъятых средств непременно прилипнет к рукам как членов «тройки», так и тех, кто им такие полномочия дал и прикрывает. Но это – Восток. Это – ситуация после окончания гражданской войны, в которой победители, как известно, получают все. Так что нет здесь повода для возмещений журналистов-правдорубов, а есть только голая прагматика. И весь негатив от действий «тройки» скоро забудется…

Читайте по теме

Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин? сирийская драма
2 мая 2025, 02:10 12564
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить всё по-старому
00:55 750
Тряслись атомные подлодки России
Тряслись атомные подлодки России все еще актуально
30 июля 2025, 19:09 16166
На границе США без вести пропадают люди
На границе США без вести пропадают люди объектив haqqin.az
01:09 464
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль горячая тема
00:35 1451
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск наш обзор, все еще актуально
30 июля 2025, 17:37 6865
Захарова: «Украинцы готовят диверсии против Азербайджана». Посол Украины отвечает: «На воре шапка горит»
Захарова: «Украинцы готовят диверсии против Азербайджана». Посол Украины отвечает: «На воре шапка горит» словесная дуэль
30 июля 2025, 20:58 5394
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище наш комментарий
30 июля 2025, 14:30 7660
Крупнейшие санкции против Ирана
Крупнейшие санкции против Ирана
00:12 1376
Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА
Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА
30 июля 2025, 23:07 1799
«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию
«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию обновлено 22:08
30 июля 2025, 22:08 3268
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков видео, обновлено 21:52
30 июля 2025, 21:52 4623

ЭТО ВАЖНО

Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить всё по-старому
00:55 750
Тряслись атомные подлодки России
Тряслись атомные подлодки России все еще актуально
30 июля 2025, 19:09 16166
На границе США без вести пропадают люди
На границе США без вести пропадают люди объектив haqqin.az
01:09 464
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль горячая тема
00:35 1451
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск наш обзор, все еще актуально
30 июля 2025, 17:37 6865
Захарова: «Украинцы готовят диверсии против Азербайджана». Посол Украины отвечает: «На воре шапка горит»
Захарова: «Украинцы готовят диверсии против Азербайджана». Посол Украины отвечает: «На воре шапка горит» словесная дуэль
30 июля 2025, 20:58 5394
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище наш комментарий
30 июля 2025, 14:30 7660
Крупнейшие санкции против Ирана
Крупнейшие санкции против Ирана
00:12 1376
Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА
Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА
30 июля 2025, 23:07 1799
«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию
«Историческое событие»: о поставках азербайджанского газа в Сирию обновлено 22:08
30 июля 2025, 22:08 3268
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков видео, обновлено 21:52
30 июля 2025, 21:52 4623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться