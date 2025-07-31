На границе США без вести пропадают люди

Абердин (Шотландия). Шотландцы проходят мимо рекламного фургона с фотографиями Трампа и опального финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна в знак протеста против визита американского президента

Сантьяго (Чили). Акция в память о чилийских оппозиционерах, убитых в результате операции "Коломбо" в июле 1975 года. В ходе одной операции было убито 119 чилийских оппозиционеров

Газа (Палестина). Жители Газы несут продукты, сброшенные израильтянами с воздуха

Тихуана (Мексика). Плакаты с фотографиями пропавших без вести людей вывешены вдоль пограничной стены, разделяющей Мексику и США

Пхеньян (Северная Корея). Парад в честь годовщины перемирия в Корейской войне

Афины (Греция). Лесные пожары бушуют в деревне Крионери недалеко от греческой столицы