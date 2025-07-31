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Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

На границе США без вести пропадают люди

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Абердин (Шотландия). Шотландцы проходят мимо рекламного фургона с фотографиями Трампа и опального финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна в знак протеста против визита американского президента

Сантьяго (Чили). Акция в память о чилийских оппозиционерах, убитых в результате операции "Коломбо" в июле 1975 года. В ходе одной операции было убито 119 чилийских оппозиционеров

Газа (Палестина). Жители Газы несут продукты, сброшенные израильтянами с воздуха

Тихуана (Мексика). Плакаты с фотографиями пропавших без вести людей вывешены вдоль пограничной стены, разделяющей Мексику и США

Пхеньян (Северная Корея). Парад в честь годовщины перемирия в Корейской войне

Афины (Греция). Лесные пожары бушуют в деревне Крионери недалеко от греческой столицы

Шанхай (Китай). Чемпионат по боксу среди роботов во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту

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На границе США без вести пропадают люди
На границе США без вести пропадают люди объектив haqqin.az
01:09 468
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль горячая тема
00:35 1453
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск
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«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков
«Карабах» вновь обыграл «Шелбурн» и в 12-й раз подряд сыграет в осенней стадии еврокубков видео, обновлено 21:52
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