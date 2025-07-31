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Росстандарт пошел войной на китайские грузовики

экономика должна быть экономной
Фарид Исаев, автор haqqin.az
01:19 480

Рано или поздно это должно было произойти. Росстандарт запретил продажи в России грузовиков четырех китайских марок. Это сообщение практически совпало с переводом КАМАЗа на четырехдневную рабочую неделю. Российские производители не выдерживают конкуренции с китайскими изделиями и пытаются спасти свою долю на рынке нерыночными способами.

Девять моделей от брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak объявлены представляющими «значительную опасность для жизни и здоровья водителей и других участников дорожного движения». В ходе внеплановых проверок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстандарт, были выявлены проблемы с эффективностью тормозной системы, уровнем шума, выбросами и по целому ряду других параметров. Действие сертификатов соответствия на эти машины приостановлено, до устранения недостатков эти китайские грузовики продавать в России нельзя.

Девять моделей от брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak объявлены в России представляющими «значительную опасность для жизни и здоровья водителей и других участников дорожного движения»

Китайские бренды грузовых авто в короткие сроки заполонили российский рынок. КАМАЗ, традиционный лидер в производстве российских грузовиков, испытывает огромные проблемы. С одной стороны, он удерживает лидерство по объемам рынка: в 2024 году было реализовано КАМАЗов на 213 миллиардов рублей. Но на пятки наступают китайские Sitrak (194 миллиарда рублей), Shacman (161 миллиард), FAW (113 миллиардов). К лидерам стремительно приближается Dongfeng. Если в минувшем году у них продажи падали, то у этой марки они выросли вдвое.

На самом КАМАЗе жалуются на засилье китайской техники. Пресс-служба завода кивает на то, что в Россию было ввезено большое количество импортных грузовиков, ясное дело, китайских, и произошло затоваривание. В результате продавцы стараются сбыть технику даже по демпинговым ценам, чего КАМАЗ себе позволить не может. Ну и, разумеется, кивают на денежно-кредитную политику Центробанка, которая не позволяет приобретать новую технику и даже вынуждает возвращать уже взятую в лизинг. Общее замораживание экономического развития приводит к снижению спроса на грузовую технику, и он просел минимум на треть.

На складах КАМАЗа накопилось 60-70 тысяч тяжелых грузовиков, что составляет годовой объем производства. Пополнять склады новыми машинами нет никакого смысла, отсюда и решение о переходе на четырехдневную неделю. При этом КАМАЗ очень сильно выручают поставки грузовиков воюющей армии, без этих заказов завод бы вообще лег.

На складах КАМАЗа накопилось 60-70 тысяч тяжелых грузовиков, что составляет годовой объем производства

Похожая ситуация у ГАЗа и АвтоВАЗа. Первый также перейдет на четырехдневку уже в августе, на АвтоВАЗе планируют это сделать с 29 сентября. Причем о возврате к нормальной работе речь вообще не идет, чаще обсуждают трехдневку.

Китай же, ворвавшись на российский рынок, отдавать свою долю не намерен. Агрессивная тактика борьбы с конкурентами, снижение и без того низких цен не оставляют больших шансов неповоротливому российскому автопрому.

Вся эта история, кстати, отлично иллюстрирует, насколько фантастичны идеи о выработке общей позиции странами БРИКС. По многим позициям страны-члены этого международного клуба являются конкурентами, при этом мощи противостоять главной силе, китайской, у них абсолютно нет. Интересно, как в Пекине отреагируют на попытку «заканселить» в России китайские грузовики с помощью запрета Росстандарта. Китайские товарищи могут показать себя совсем не товарищами.

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