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Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

Трамп заключил с Пакистаном большую сделку

01:20 412

Президент США Дональд Трамп заявил, что в соответствии с достигнутым с Пакистаном торговым соглашением американские компании будут сотрудничать в освоении нефтяных запасов этой страны.

«Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, в соответствии с которым Пакистан и Соединенные Штаты будут работать вместе над разработкой его огромных запасов нефти. В настоящее время мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство», - написал он на своей странице в Truth Social.

«Кто знает, может быть, когда-нибудь они будут продавать нефть Индии», - добавил Трамп.

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