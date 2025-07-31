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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Путин двинет танки на Пашиняна?!

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
01:57 1397

Странными слухами и противоречивой информацией окутана российская 102-я военная база в Армении. На фоне обострения отношений между Россией и Азербайджаном российская база вновь оказалась в центре внимания: Главное управление разведки Украины (ГУР) распространило копию секретного приказа командования Южного военного округа о переброске дополнительных сил. В приказе указывалось, что для прохождения службы на 102-й базе особенно активно набирают наемников из южных регионов России и республик Северного Кавказа.

Известно, что отношения между Россией и Арменией оставляют для Кремля желать лучшего. Параллельно с обострением отношений Москвы с Азербайджаном на фоне прямых переговоров между Баку и Ереваном в Абу-Даби и обсуждений американского плана по Зангезурскому коридору, приказ об усилении 102-й базы породил множественные версии о готовности Москвы воспользоваться этим опорным пунктом для эскалации ситуации на всем Южном Кавказе.

В отношении 102-й базы власти Армении по-прежнему демонстрируют сдержанную позицию

Следом за украинской разведкой и армянская газета «Грапарак», ангажированная пророссийскими кругами, написала, что на 102-ю базу интенсивно доставляются вооружения и военная техника. По утверждению издания, ежедневно в аэропорту Ширак (в пяти километрах от города Гюмри) приземляются несколько российских военно-транспортных самолетов. Разгруженные с них сотни танков, другая бронетехника и боеприпасы доставляются на 102-ю базу.

Официальных комментариев от правительства Армении, Минобороны или российской стороны не поступало. Однако связанный с армянскими властями телеграм-канал «Баграмян 26» обвинил газету «Грапарак» в распространении фейковой информации. Примечательно, что даже армянский блогер Мика Бадалян, чьи связи с российскими спецслужбами не вызывают сомнений, опроверг сообщения о переброске «сотен танков» на 102-ю базу.

Газета «Московский комсомолец» пишет, что слухи о переброске большого количества техники на базу в Гюмри исходят от украинских источников, «которые еще в начале июля со ссылками на украинскую военную разведку начали продвигать нарратив об усилении 102-й базы».

Вардан Гукасян спелся с командованием 102-й базы

Хотя никаких доказательств поставок вооружений и техники на 102-ю базу пока нет, создается впечатление, что вокруг этого военного объекта действительно что-то происходит. Армянские провластные информационные ресурсы анонсировали акции сторонников прозападного курса против российского военного присутствия в Армении и в поддержку инициативы выхода страны из ОДКБ. Акции должны пройти 23 августа — в день провозглашения независимости Армении.

Ожидается, что на митинге прозвучат призывы к выводу 102-й базы с территории Армении.

Как известно, в марте этого года местная власть города Гюмри, где расположена база, перешла в руки коалиции пророссийских сил. Мэр города Вардан Гукасян, известный своим криминальным прошлым и открыто пропагандирующий объединение Армении с Россией в союзное государство, регулярно встречается и консультируется с командованием 102-й базы. В середине июня, после сильного ливня и града в Гюмри, командир базы генерал Александр Безбородов позвонил вице-мэру Гагику Манукяну и предложил помощь. Вице-мэр от имени Вардана Гукасяна поблагодарил за оказанное внимание и готовность помочь, подчеркнув, что проявления подобного отношения в особенно тяжелые моменты говорят о партнерских отношениях и взаимном уважении.

Он отметил, что службы мэрии пока сумели собственными силами взять под контроль ситуацию, однако в случае необходимости помощь военной базы непременно удостоится рассмотрения и оценки.

Пашинян реагирует жестко, но не решительно

А 28 июля в Гюмри перед зданием мэрии состоялась пресс-конференция, приуроченная к 100 дням со дня избрания Вардана Гукасяна мэром города. За день до этого в социальных сетях распространилось видео курьезного инцидента у здания мэрии. Как свидетельствуют видеокадры, на музыкальном фонтане в центре города, вокруг которого собрались сотни людей, послышался знаменитый в советские времена криминальный шансон - «Доля воровская». Кто начал пропагандировать советскую криминальную культуру – все еще загадка, однако премьер-министр Никол Пашинян отреагировал на инцидент утром 28 июля на своей странице в Facebook, недвусмысленно заявив: «Вор должен сидеть в тюрьме, а не фонтанами баловаться!»

Несомненно, этим заявлением Пашинян намекнул на криминальное прошлое Гукасяна и его связи с криминальной средой. В оппозиционных кругах также выдвинута версия, что Пашинян готовит некий план ареста Гукасяна. Хотя сам мэр на проведенной пресс-конференции объяснил тиражирование криминального шансона происками и инсинуацией «правящей партии».

«Я часто гуляю и слышу, что там звучит классическая музыка… Возможно, это хакеры. Могли бы и азербайджанскую музыку включить. Мир стоит на пороге третьей мировой войны, а они обсуждают «Долю воровскую», — заявил он.

Кремль ставит на Самвела Карапетяна

На защиту Вардана Гукасяна сразу же встали пророссийские блогеры, в том числе Мика Бадалян. По его словам, кампания против размещенной в Гюмри 102-й российской военной базы набирает обороты, и к ней лично присоединился премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Следует отметить, что с 2022 года Армения приостановила участие в деятельности ОДКБ, а на днях Никол Пашинян исключил вариант возвращения Еревана в ряды военно-политического альянса. Премьер убежден: выход Армении из ОДКБ неизбежен. Но вместе с этим в отношении 102-й базы власти Армении по-прежнему демонстрируют сдержанную позицию.

Время от времени в околовластных кругах звучат призывы о выводе базы, но власти подчеркивают, что этот вопрос не стоит на повестке и не обсуждается. Что не вызывает сомнений. Но если Москва начнет реализацию своих планов по смещению нынешнего режима, позиция Пашиняна в отношении базы может измениться существенным образом.

Как известно, в контексте парламентских выборов, которые пройдут следующим летом, власти Армении начали преследовать пророссийские силы, в том числе предприняли атаку и на институты армянской церкви. Приближенный к Кремлю миллиардер-олигарх Самвел Карапетян был заключен под стражу в Ереване, а ряд священнослужителей и других представителей пророссийских кругов, обвиняемых в подготовке вооруженного восстания, арестованы. Из тюрьмы Карапетян объявил о создании нового движения: обсуждается возможность того, что он станет новым лидером альянса пророссийских сил. Также высказываются предположения, что 102-я база может быть задействована в российских планах по смещению нынешнего армянского правительства…

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