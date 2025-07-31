Путин двинет танки на Пашиняна?!

Странными слухами и противоречивой информацией окутана российская 102-я военная база в Армении. На фоне обострения отношений между Россией и Азербайджаном российская база вновь оказалась в центре внимания: Главное управление разведки Украины (ГУР) распространило копию секретного приказа командования Южного военного округа о переброске дополнительных сил. В приказе указывалось, что для прохождения службы на 102-й базе особенно активно набирают наемников из южных регионов России и республик Северного Кавказа. Известно, что отношения между Россией и Арменией оставляют для Кремля желать лучшего. Параллельно с обострением отношений Москвы с Азербайджаном на фоне прямых переговоров между Баку и Ереваном в Абу-Даби и обсуждений американского плана по Зангезурскому коридору, приказ об усилении 102-й базы породил множественные версии о готовности Москвы воспользоваться этим опорным пунктом для эскалации ситуации на всем Южном Кавказе.

Следом за украинской разведкой и армянская газета «Грапарак», ангажированная пророссийскими кругами, написала, что на 102-ю базу интенсивно доставляются вооружения и военная техника. По утверждению издания, ежедневно в аэропорту Ширак (в пяти километрах от города Гюмри) приземляются несколько российских военно-транспортных самолетов. Разгруженные с них сотни танков, другая бронетехника и боеприпасы доставляются на 102-ю базу. Официальных комментариев от правительства Армении, Минобороны или российской стороны не поступало. Однако связанный с армянскими властями телеграм-канал «Баграмян 26» обвинил газету «Грапарак» в распространении фейковой информации. Примечательно, что даже армянский блогер Мика Бадалян, чьи связи с российскими спецслужбами не вызывают сомнений, опроверг сообщения о переброске «сотен танков» на 102-ю базу. Газета «Московский комсомолец» пишет, что слухи о переброске большого количества техники на базу в Гюмри исходят от украинских источников, «которые еще в начале июля со ссылками на украинскую военную разведку начали продвигать нарратив об усилении 102-й базы».

Хотя никаких доказательств поставок вооружений и техники на 102-ю базу пока нет, создается впечатление, что вокруг этого военного объекта действительно что-то происходит. Армянские провластные информационные ресурсы анонсировали акции сторонников прозападного курса против российского военного присутствия в Армении и в поддержку инициативы выхода страны из ОДКБ. Акции должны пройти 23 августа — в день провозглашения независимости Армении. Ожидается, что на митинге прозвучат призывы к выводу 102-й базы с территории Армении. Как известно, в марте этого года местная власть города Гюмри, где расположена база, перешла в руки коалиции пророссийских сил. Мэр города Вардан Гукасян, известный своим криминальным прошлым и открыто пропагандирующий объединение Армении с Россией в союзное государство, регулярно встречается и консультируется с командованием 102-й базы. В середине июня, после сильного ливня и града в Гюмри, командир базы генерал Александр Безбородов позвонил вице-мэру Гагику Манукяну и предложил помощь. Вице-мэр от имени Вардана Гукасяна поблагодарил за оказанное внимание и готовность помочь, подчеркнув, что проявления подобного отношения в особенно тяжелые моменты говорят о партнерских отношениях и взаимном уважении. Он отметил, что службы мэрии пока сумели собственными силами взять под контроль ситуацию, однако в случае необходимости помощь военной базы непременно удостоится рассмотрения и оценки.

А 28 июля в Гюмри перед зданием мэрии состоялась пресс-конференция, приуроченная к 100 дням со дня избрания Вардана Гукасяна мэром города. За день до этого в социальных сетях распространилось видео курьезного инцидента у здания мэрии. Как свидетельствуют видеокадры, на музыкальном фонтане в центре города, вокруг которого собрались сотни людей, послышался знаменитый в советские времена криминальный шансон - «Доля воровская». Кто начал пропагандировать советскую криминальную культуру – все еще загадка, однако премьер-министр Никол Пашинян отреагировал на инцидент утром 28 июля на своей странице в Facebook, недвусмысленно заявив: «Вор должен сидеть в тюрьме, а не фонтанами баловаться!» Несомненно, этим заявлением Пашинян намекнул на криминальное прошлое Гукасяна и его связи с криминальной средой. В оппозиционных кругах также выдвинута версия, что Пашинян готовит некий план ареста Гукасяна. Хотя сам мэр на проведенной пресс-конференции объяснил тиражирование криминального шансона происками и инсинуацией «правящей партии». «Я часто гуляю и слышу, что там звучит классическая музыка… Возможно, это хакеры. Могли бы и азербайджанскую музыку включить. Мир стоит на пороге третьей мировой войны, а они обсуждают «Долю воровскую», — заявил он.