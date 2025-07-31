Умер великий Рахбани

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Богота (Колумбия). Женщина на акции в поддержку решения судьи о признании бывшего президента страны виновным в подкупе и давлении на свидетелей вышла с плакатом - «Альваро Урибе отправляется в тюрьму»

Жители Камбоджи возвращаются домой после прекращения огня в конфликте с Таиландом

Нью-Йорк (США). В Манхэттена преступник устроил стрельбу, в результате которой погибли 4 человека

Лима (Перу). Театрализованное представление протестующих: гробы олицетворяют погибших в результате политического насилия

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