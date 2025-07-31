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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Анкара и Вашингтон решают судьбу С-400

02:33 438

Соединенные Штаты и Турция движутся к решению проблемы ЗРС С-400, которая возникла между двумя странами из-за недопонимания после приобретения Анкарой российской системы ПВО. Об этом сказал посол США в Турции Том Баррак.

«Безусловно, мы найдем решение. …[Система] С-400 - вопрос, возникший в 2017 году из-за недопонимания. 10 лет спустя мы находимся в совершенно иной обстановке и движемся к решению проблемы. Вопросы F-35, F-16 и С-400, ставшие когда-то политическими трениями, имеют решение. Особенно сейчас, когда мы наращиваем объем торговли до $100 млрд в год и когда НАТО все больше ожидает от Турции помощи, советов и поддержки», - сказал Баррак в эфире телеканала Haberturk.

Турция была исключена из программы разработки F-35 в 2019 году после того, как приобрела у России С-400. В США заявляли, что возвращение Турции в число участников программы возможно только при условии отказа от С-400.

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