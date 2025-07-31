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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Украина опровергает: Часов Яр не у русских

обновлено 12:17
12:17 3551

Российская армия не захватывала украинский город Часов Яр Донецкой области, заявил глава группировки «Хортица» в составе ВСУ Виктор Трегубов.

«Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто снова врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений», - заявил Трегубов.

*** 09:37 

Российские военные захватили город Часов Яр в Донецкой области Украины.

«В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр», — говорится в заявлении российского Минобороны.

Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее города Бахмута, о захвате которого российское Минобороны сообщало в мае 2023 года. О боях в районе Часова Яра Минобороны России сообщало с начала 2024 года.

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