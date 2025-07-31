Трамп пошел на Медведева. Медведев вспомнил про «ходячих мертвецов»

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой. А про мёртвую экономику Индии и России и заход на опасную территорию – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе мёртвая рука», - написал Медведев в соцсетях.

«Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» - написал Трамп в своей соцсети.

Трамп поднял тему пошлин для России и Индии. В случае с Россией речь шла о вторичных пошлинах для стран-покупателей российской нефти. По словам Трампа, ему «все равно, что Индия делает с Россией».

«Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнес друг с другом», — написал Трамп, после чего обратился к Медведеву.

Несколько дней назад после того как Трамп сократил срок ультиматума для России по пошлинам с 50 до 10-12 дней, Медведев вступил в перепалку с сенатором Линдси Грэмом. Зампред Совбеза также написал, что «Россия — это не Израиль и не Иран», чтобы выдвигать ей ультиматумы, и каждое такое требование является шагом к войне. «Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо», — заявил Медведев в X.

Грэм ответил Медведеву: «Обращаюсь к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши подопечные скоро сильно ошибетесь. Вы скоро увидите, что Джо Байден больше не президент [США]. Садитесь за стол переговоров».

Медведев, в свою очередь, заявил сенатору, что «не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров: переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули».