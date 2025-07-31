Азербайджанские пограничники задержали алжирцев на границе с Россией

27 июля в зоне ответственности погранотряда «Шеки» сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана задержали троих граждан Алжира (Месими Рами Сулейман, 1997 г.р., Муссауи Таджедин Хасан, 2004 г.р., и Катеб Джоуди Абдулхани, 2003 г.р.) при попытке пересечения границы в сторону Российской Федерации.
В тот же день в зоне ответственности отдельной пограничной дивизии «Газах» был задержан гражданин Шри-Ланки (Удула Иманталанка), пытавшийся пройти в направлении Грузии.
По фактам ведутся следственные действия.