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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Азербайджанские пограничники задержали алжирцев на границе с Россией

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10:21 772

27 июля в зоне ответственности погранотряда «Шеки» сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана задержали троих граждан Алжира (Месими Рами Сулейман, 1997 г.р., Муссауи Таджедин Хасан, 2004 г.р., и Катеб Джоуди Абдулхани, 2003 г.р.) при попытке пересечения границы в сторону Российской Федерации.

В тот же день в зоне ответственности отдельной пограничной дивизии «Газах» был задержан гражданин Шри-Ланки (Удула Иманталанка), пытавшийся пройти в направлении Грузии.

По фактам ведутся следственные действия.

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