Спикер Милли Меджлиса посетила Женеву

30 июля спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала на общем обсуждении второго дня 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов, прошедшей в Женеве. В дискуссиях приняли участие председатели парламентов около 30 стран. Следует отметить, что 6-я Всемирная конференция спикеров парламентов прошла в женевском офисе Организации Объединенных Наций при совместной организации ООН и Межпарламентского союза. В конференции участвовали 120 делегаций, включая спикеров парламентов из 102 стран, вице-спикеров из 38 стран, а также делегатов международных организаций, сотрудничающих с Межпарламентским союзом. Это первый случай в истории азербайджанского парламентаризма, когда спикер Милли Меджлиса председательствовала на общих обсуждениях в рамках значимого международного мероприятия, организованного совместно двумя крупными организациями — ООН и Межпарламентским союзом. Это также можно расценить как очередной успех парламентской дипломатии нашей страны. Данный факт является не только показателем авторитета Азербайджана в системе международных отношений, но и подтверждением успешной реализации рекомендации президента Ильхама Алиева о ведении активной парламентской дипломатии.

В рамках своего рабочего визита в Женеву Сахиба Гафарова также приняла участие в 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов. На мероприятии, прошедшем с участием около 350 делегатов, включая женщин-спикеров из 29 стран и женщин-руководителей ряда международных организаций, Сахиба Гафарова в своей речи обратила внимание на трудности, с которыми сталкиваются женщины во многих странах мира, и на вызовы, связанные с обеспечением гендерного равенства. В своем выступлении спикер Милли Меджлиса также предоставила информацию об усилиях по повышению общественной активности женщин в Азербайджане и их активном участии в самых различных сферах жизни страны. По ее словам, после восстановления своей территориальной целостности в 2020 году Азербайджан успешно реализует меры по возрождению освобожденных от оккупации территорий и возвращению бывших вынужденных переселенцев в их родные места. На сегодняшний день в этих регионах проживают, работают и получают образование более 50 тысяч человек. Женщины играют активную роль в создании социально-экономической инфраструктуры, деятельности образовательных и медицинских учреждений, а также в реализации инициатив по устойчивому развитию и восстановлению культурного наследия на освобожденных территориях.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также приняла участие в заключительном заседании Подготовительного комитета 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов, состоявшемся в Женеве. Отметим, что в заседании участвовали спикеры парламентов, избранные в состав Комитета от географических групп Межпарламентского союза. На мероприятии обсуждались вопросы подготовки к 6-й Всемирной Конференции спикеров парламентов, включая проведенную работу, отчет о последнем заседании комитета, принятие итогового документа конференции и другие организационные аспекты.

Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова выступила с речью на 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов. В своем обращении она затронула тему реформирования Организации Объединенных Наций, отметив, что любые реформы должны привести к созданию системы, в которой будут услышаны голоса не только отдельных государств, но всех стран и народов. Нормы и принципы международного права должны соблюдаться, двойные стандарты должны быть отвергнуты, а принятые решения – реализованы. Только при соблюдении этих условий возможно достижение целей обеспечения мира, справедливости и процветания для всех. Как подчеркнула спикер Милли Меджлиса, по инициативе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в 2008 году был запущен «Бакинский процесс», частью которого является «Всемирный форум межкультурного диалога», признанный ООН одной из ключевых глобальных платформ по межкультурному взаимодействию. Спикер Милли Меджлиса выступила с предложением о включении темы межкультурного диалога в будущую повестку дня и направления деятельности Межпарламентского союза. Выступая на панельных дискуссиях в рамках 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов на тему «Достижение целей устойчивого развития к 2030 году: какие новые возможности существуют для международного сотрудничества?», спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что для успешного достижения Целей устойчивого развития необходим всесторонний подход как на национальном, так и на международном уровнях. В своей речи она акцентировала внимание на достигнутом Азербайджаном прогрессе в реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.