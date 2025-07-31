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Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

В Вашингтоне арестовали 27 раввинов

объектив haqqin.az
Отдел информации
10:26 1067

Вашингтон (США). Полиция Капитолия США арестовала 27 раввинов после акции протеста в поддержку жителей Газы в офисе лидера большинства в Сенате Джона Тьюна

Сеул (Южная Корея). Протесты против тарифной политики Дональда Трампа

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Трамп пошел на Медведева. Медведев вспомнил про «ходячих мертвецов»
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Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить всё по-старому; все еще актуально
00:55 5013
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль горячая тема; все еще актуально
00:35 7500
В Пензу прилетели дроны и отключили интернет
В Пензу прилетели дроны и отключили интернет видео
10:32 907
В Вашингтоне арестовали 27 раввинов
В Вашингтоне арестовали 27 раввинов объектив haqqin.az
10:26 1068
Иран потребовал от США объяснений и компенсации
Иран потребовал от США объяснений и компенсации
10:15 1059
Массированная атака на Киев после ультиматума Трампа: много жертв и разрушений
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11:10 6607
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Путин двинет танки на Пашиняна?! наш комментарий
01:57 9921
Россия захватила украинский Часов Яр
Россия захватила украинский Часов Яр
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