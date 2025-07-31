В Вашингтоне арестовали 27 раввинов

Вашингтон (США). Полиция Капитолия США арестовала 27 раввинов после акции протеста в поддержку жителей Газы в офисе лидера большинства в Сенате Джона Тьюна
Сеул (Южная Корея). Протесты против тарифной политики Дональда Трампа
Камчатку трясет как никогда
Луанда (Ангола). В протестах против цен на топливо погибло 22 человека, 1200 человек были арестованы
Момбельтран (Испания). Мужчина наблюдает за лесным пожаром
Бирмингем (Великобритания). Прощание с Оззи Осборном
Каир (Египет). Суданские беженцы на главном вокзале Каира накануне возвращения на Родину