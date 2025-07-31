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Нефть из Азербайджана прибавила в цене

10:30 492

На мировом рынке подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF). Цена за баррель выросла на $2,13 или 3%, составив $73,64. Для сравнения, накануне Azeri Light торговалась по $71,51.

Это происходит на фоне общего снижения нефтяных котировок. Утром в четверг инвесторы оценивают свежие данные о запасах нефти в США, что оказывает давление на рынок. Так, сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели на $0,19 (0,26%) — до $73,05 за баррель. Октябрьские контракты, которыми сейчас активнее торгуют, упали до $72,24. Фьючерсы на WTI к этому времени снизились на $0,13 — до $69,87 за баррель.

Министерство энергетики США сообщило, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли на 7,7 млн баррелей — до 426,7 млн, в то время как аналитики ожидали снижения на 2 млн. Запасы на хабе в Кушинге также увеличились на 690 тысяч баррелей. Бензина в США стало меньше на 2,73 млн баррелей, а вот дистиллятов — наоборот, прибавилось на 3,64 млн.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают и ожидания роста добычи странами ОПЕК+ — соответствующее заседание состоится уже в ближайшие выходные.

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