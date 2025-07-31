Гигантский шинный центр открылся на проспекте Бабека

На одном из главных проспектов столицы, проспекте Бабека, произошло значимое событие: азербайджанский национальный бренд Radius, сеть центров автомобильных шин, ввел в эксплуатацию свой второй крупный филиал. Это не просто открытие нового шинного центра, это начало новой эры в национальной индустрии автомобильных услуг. Кульминация 11-летнего опыта и инновационной бизнес-модели, этот филиал внесет серьезный вклад в автомобильную инфраструктуру страны.

Radius – Анатомия развития: Как начиналось, куда идет? История Radius началась в 2012 году с государственной регистрации в качестве самостоятельной бизнес-единицы. Всего два года спустя, в 2014 году, начал работу первый центр автомобильных шин. Сегодня компания делает КРУПНЫЙ шаг в рамках стратегии по созданию широкой сети филиалов, охватывающей все регионы страны. Это не только расширение бизнеса, но и серьезные инвестиции в экономику Азербайджана.

Технологическое чудо на проспекте Бабека: Что говорят цифры? Возможности нового филиала просто поражают. Имея 6500 квадратных метров полезной площади, этот комплекс способен обслуживать 20 легковых автомобилей в час. В течение года здесь смогут получить обслуживание более 37 тысяч транспортных средств, а рынок будет обеспечен 150 000 шин. Скорость обслуживания Radius буквально рекордна. Согласно собственной концепции компании, максимальное время обслуживания одного автомобиля составляет 56 минут. Однако филиал на Бадамдаре уже превзошел этот рекорд, показав невероятный результат в 4 минуты 36 секунд. Эта скорость и эффективность – настоящая революция для автовладельцев Азербайджана с точки зрения экономии времени.

Секреты уникальной бизнес-модели: Качество, ассортимент и профессионализм В основе успеха Radius лежит уникальная бизнес-модель. Компания глубоко анализирует потребности рынка, делая доступными многочисленные бренды шин для каждого сегмента. Это не только широкое разнообразие, но и прямой импорт от производителей, системы складирования, соответствующие строгим промышленным стандартам, и применение методов профессионального консультирования. Качество и скорость обслуживания, обеспеченные современными технологиями, отличают Radius от конкурентов. Новый центр имеет на складе 18 500 единиц шин 280 различных размеров от 40 брендов. Этот обширный ассортимент позволяет подобрать шины для любой марки автомобиля, любых дорожных и климатических условий, различных стилей вождения и любого бюджета. Этот комплекс, разработанный с учетом поведения азербайджанского автовладельца, с точки зрения производительности и эффективности является одним из самых крупномасштабных центров автомобильного обслуживания как в стране, так и во всем мире. Компания сотрудничает более чем с 35 торговыми и более чем 20 технологическими партнерами-поставщиками. Эти партнерства играют исключительную роль в получении знаний в области автомобильных наук из первоисточников и их передаче азербайджанскому потребителю.

Социальная ответственность и экологическая перспектива: Radius – это не просто бизнес Radius не ограничивается коммерческой деятельностью, но и придает особое значение социальной ответственности и экологическим ценностям. Компания проводит просветительские кампании по безопасности дорожного движения и вопросам, связанным с шинами, через социальные сети и радиоплатформы. Это побуждает водителей к более ответственному поведению и способствует предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Каждое здание Radius является образцом промышленной архитектуры. Оно проектируется азербайджанскими архитекторами при поддержке и консультациях известной немецкой компании-партнера со 100-летним опытом в этой области. Это гарантирует, что центры технического обслуживания автотранспортных средств отвечают современным стандартам не только с функциональной, но и с эстетической и экологической точек зрения.