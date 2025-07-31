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Таможню в Баку затопило

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10:45 1158

В новом здании Государственного таможенного комитета Азербайджана, расположенном в Ясамальском районе Баку, произошел потоп. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.

По имеющейся информации, причиной затопления стала внезапно сработавшая система автоматического пожаротушения — вода начала литься с потолка прямо в одно из помещений.

Что именно стало причиной срабатывания системы — техническая неисправность или ложный сигнал — пока неясно.

Напомним, что здание было сдано в эксплуатацию 10 июня 2025 года. Это 18-этажное административное сооружение общей площадью 25 тысяч квадратных метров.

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