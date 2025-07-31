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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Немецкие артисты призвали Мерца спасти Газу

10:55 326

Более 200 деятелей немецкой культуры обратились к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с призывом прекратить поставки оружия Израилю из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа, пишет журнал Der Spiegel.

В открытом письме под заголовком «Не позвольте Газе погибнуть, господин Мерц» канцлеру напомнили, что в последние дни он критиковал израильское правительство. Однако, по мнению подписавшихся, «одни только слова не спасают жизни». В связи с этим деятели культуры призывают Мерца прекратить любые поставки оружия Израилю, поддержать приостановку действия соглашения об ассоциации ЕС с Израилем, а также потребовать немедленного установления перемирия и обеспечения доступа к гуманитарной помощи.

При этом авторы письма решительно осуждают «ужасные преступления ХАМАС», но подчеркивают, что это не может служить оправданием коллективного наказания мирного населения. Подписавшиеся считают, что канцлер Мерц — один из немногих политиков, способных повлиять на израильское руководство и побудить его изменить курс.

Среди подписавших письмо — известные в Германии и за ее пределами актеры Даниэль Брюль, Бенно Фюрман, Юрген Фогель, Кристиана Пауль, рэп-исполнители Ski Aggu и Ebow, а также телеведущие Йоахим Винтершайдт и Клас Хойфер-Умлауф.

 

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