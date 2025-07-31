USD 1.7000
EUR 1.9440
RUB 2.0968
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Ради азербайджанцев в Грузии

наши заметки
Рамиль Алиев, собкор, Марнеули
10:59 685

Созданный в Марнеульском районе Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на качественное усиление образования, социального развития, интеграции в общество проживающей в этой стране азербайджанской молодежи. Цель заключается в повышении знаний и способностей, выдвижении на первый план привязанности к истории и культуре Грузии и Азербайджана, ее сакрализации.

В центре преподают историю, родной язык, рисование, ай-ти, действует литературный клуб, проводятся турниры по гимнастике и шахматам, открыты языковые и дошкольные курсы и пр. За короткий промежуток времени к учебе в центре привлечены сотни детей и юношей. Налицо и успехи центра - только в 2024 году 31 выпускник поступил в вузы Грузи.

На курсах претворяются в жизнь неформальные методы образования, доминирует индивидуальный подход к учащимся. Привлеченные профессиональные преподаватели формируют у учащихся способности к самостоятельному мышлению, прививается тяга к исследовательской работе и примению полученных знаний.

Учебные курсы по грузинскому, азербайджанскому и английским языкам посещают не только этнические азербайджанцы, но и представители других национальностей и этносов.

А азербайджанцы, участвующие в экспериментальных программах и учебных курсах, организованных в ЦИАГ, получают реальный опыт работы. Этот опыт формирует профессиональные умения молодежи, играет важную роль в развитии личности и карьерном росте.

Вместе с этим уделяется особое внимание развитию физической культуры, прививается любовь к спорту. В центре проводятся соревнования, награждаются победители. На сегодняшний день выпускники курсов неоднократно показывали высокие результаты на чемпионатах Грузии, завоевывали медали и награждались дипломами. Tолько в первые три месяца 2025 года грузинские азербайджанцы завоевали 12 медалей на проведенном в Болниси турнире по самбо.

Напомним, что организованный в ЦИАГ Молодежный форум вызвал большой интерес и внес вклад в налаживание диалога среди молодежи, обусловил обмен опытом между представителями молодежи, добившимися успеха, послужил дальнейшему углублению связей между представителями молодого поколения.

Отметим, что ЦИАГ, функционирующий с 2019 года при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, является одним из 30 домов Азербайджана в 19 странах мира.

Переговоры Израиля и Сирии в Баку
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
11:29 330
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор» так считают армяне
11:26 521
Трамп пошел на Медведева. Медведев вспомнил про «ходячих мертвецов»
Трамп пошел на Медведева. Медведев вспомнил про «ходячих мертвецов» обновлено 10:57
10:57 3591
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить всё по-старому; все еще актуально
00:55 5020
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль горячая тема; все еще актуально
00:35 7505
В Пензу прилетели дроны и отключили интернет
В Пензу прилетели дроны и отключили интернет видео
10:32 913
В Вашингтоне арестовали 27 раввинов
В Вашингтоне арестовали 27 раввинов объектив haqqin.az
10:26 1075
Иран потребовал от США объяснений и компенсации
Иран потребовал от США объяснений и компенсации
10:15 1066
Массированная атака на Киев после ультиматума Трампа: много жертв и разрушений
Массированная атака на Киев после ультиматума Трампа: много жертв и разрушений фото и видео; обновлено 11:10
11:10 6623
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Путин двинет танки на Пашиняна?! наш комментарий
01:57 9928
Россия захватила украинский Часов Яр
Россия захватила украинский Часов Яр
09:37 2406

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Израиля и Сирии в Баку
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
11:29 330
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор» так считают армяне
11:26 521
Трамп пошел на Медведева. Медведев вспомнил про «ходячих мертвецов»
Трамп пошел на Медведева. Медведев вспомнил про «ходячих мертвецов» обновлено 10:57
10:57 3591
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить всё по-старому; все еще актуально
00:55 5020
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль горячая тема; все еще актуально
00:35 7505
В Пензу прилетели дроны и отключили интернет
В Пензу прилетели дроны и отключили интернет видео
10:32 913
В Вашингтоне арестовали 27 раввинов
В Вашингтоне арестовали 27 раввинов объектив haqqin.az
10:26 1075
Иран потребовал от США объяснений и компенсации
Иран потребовал от США объяснений и компенсации
10:15 1066
Массированная атака на Киев после ультиматума Трампа: много жертв и разрушений
Массированная атака на Киев после ультиматума Трампа: много жертв и разрушений фото и видео; обновлено 11:10
11:10 6623
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Путин двинет танки на Пашиняна?! наш комментарий
01:57 9928
Россия захватила украинский Часов Яр
Россия захватила украинский Часов Яр
09:37 2406
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться