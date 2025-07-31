Ради азербайджанцев в Грузии

Созданный в Марнеульском районе Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на качественное усиление образования, социального развития, интеграции в общество проживающей в этой стране азербайджанской молодежи. Цель заключается в повышении знаний и способностей, выдвижении на первый план привязанности к истории и культуре Грузии и Азербайджана, ее сакрализации.

В центре преподают историю, родной язык, рисование, ай-ти, действует литературный клуб, проводятся турниры по гимнастике и шахматам, открыты языковые и дошкольные курсы и пр. За короткий промежуток времени к учебе в центре привлечены сотни детей и юношей. Налицо и успехи центра - только в 2024 году 31 выпускник поступил в вузы Грузи.

На курсах претворяются в жизнь неформальные методы образования, доминирует индивидуальный подход к учащимся. Привлеченные профессиональные преподаватели формируют у учащихся способности к самостоятельному мышлению, прививается тяга к исследовательской работе и примению полученных знаний.