Ради азербайджанцев в Грузии

Созданный в Марнеульском районе Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на качественное усиление образования, социального развития, интеграции в общество проживающей в этой стране азербайджанской молодежи. Цель заключается в повышении знаний и способностей, выдвижении на первый план привязанности к истории и культуре Грузии и Азербайджана, ее сакрализации.
В центре преподают историю, родной язык, рисование, ай-ти, действует литературный клуб, проводятся турниры по гимнастике и шахматам, открыты языковые и дошкольные курсы и пр. За короткий промежуток времени к учебе в центре привлечены сотни детей и юношей. Налицо и успехи центра - только в 2024 году 31 выпускник поступил в вузы Грузи.
На курсах претворяются в жизнь неформальные методы образования, доминирует индивидуальный подход к учащимся. Привлеченные профессиональные преподаватели формируют у учащихся способности к самостоятельному мышлению, прививается тяга к исследовательской работе и примению полученных знаний.
Учебные курсы по грузинскому, азербайджанскому и английским языкам посещают не только этнические азербайджанцы, но и представители других национальностей и этносов.
А азербайджанцы, участвующие в экспериментальных программах и учебных курсах, организованных в ЦИАГ, получают реальный опыт работы. Этот опыт формирует профессиональные умения молодежи, играет важную роль в развитии личности и карьерном росте.
Вместе с этим уделяется особое внимание развитию физической культуры, прививается любовь к спорту. В центре проводятся соревнования, награждаются победители. На сегодняшний день выпускники курсов неоднократно показывали высокие результаты на чемпионатах Грузии, завоевывали медали и награждались дипломами. Tолько в первые три месяца 2025 года грузинские азербайджанцы завоевали 12 медалей на проведенном в Болниси турнире по самбо.
Напомним, что организованный в ЦИАГ Молодежный форум вызвал большой интерес и внес вклад в налаживание диалога среди молодежи, обусловил обмен опытом между представителями молодежи, добившимися успеха, послужил дальнейшему углублению связей между представителями молодого поколения.
Отметим, что ЦИАГ, функционирующий с 2019 года при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, является одним из 30 домов Азербайджана в 19 странах мира.