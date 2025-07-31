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В США родился ребенок из 30-летнего эмбриона

11:12 549

В американском штате Теннесси родился ребенок из эмбриона, замороженного в 1994 году, сообщает научный журнал MIT Technology Review.

Согласно информации, супружеская пара из Огайо «усыновила» эмбрион, созданный в 1994 году в рамках процедуры экстракорпорального оплодотворения. Тогда врачи получили четыре эмбриона: один был использован для имплантации, в результате чего родилась девочка. Остальные три женщина первоначально планировала сохранить для себя, но позже решила передать их в специализированное христианское агентство, занимающееся хранением и «усыновлением» эмбрионов, отмечает журнал.

«Усыновление» эмбриона — это форма сохранения эмбрионов, при которой доноры и «приемные» родители совместно решают, кому передать эмбрион или от кого его принять. Такая практика чаще всего осуществляется посредством христианских агентств, которые верят, что эмбрион с моральной точки зрения равен уже рожденному ребенку.

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