USD 1.7000
EUR 1.9440
RUB 2.0968
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Эртогрул украл почти 80 тысяч манатов с карт азербайджанцев

Инара Рафикгызы
11:14 645

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Турции Эртогрула Акдемира, обвиняемого в хищении денежных средств с банковских карт.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева стало известно, что Эртогрул Акдемир создавал в социальных сетях фальшивые профили от имени азербайджанских банков и размещал объявления о якобы проводимых кампаниях и розыгрышах. В этих объявлениях указывались привлекательные условия, в том числе дорогие призы.

Пользователи, заинтересовавшиеся акциями, переходили по размещенным ссылкам и вводили свои личные данные, включая информацию о банковских картах. Получив доступ, Акдемир и его сообщники выводили деньги со счетов.

Согласно обвинению, от действий подозреваемого пострадали 42 человека. Общий ущерб оценивается примерно в 78 тысяч манатов. Часть этих средств была потрачена на покупку криптовалюты, остальная сумма переводилась на номера знакомых через систему M10 и затем обналичивалась.

Обвиняемый признал вину. Потерпевшие требуют вернуть им деньги.

Гособвинение требует приговорить Эртогрула Акдемира к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Адвокат подсудимого попросил у суда время для подготовки выступления.

Следующее заседание назначено на 10 сентября.

Отметим, что Эртогрул Акдемир уже долгое время проживает в Азербайджане вместе с семьей.

Переговоры Израиля и Сирии в Баку
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
11:29 334
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор» так считают армяне
11:26 529
Трамп пошел на Медведева. Медведев вспомнил про «ходячих мертвецов»
Трамп пошел на Медведева. Медведев вспомнил про «ходячих мертвецов» обновлено 10:57
10:57 3600
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить всё по-старому; все еще актуально
00:55 5023
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль горячая тема; все еще актуально
00:35 7506
В Пензу прилетели дроны и отключили интернет
В Пензу прилетели дроны и отключили интернет видео
10:32 919
В Вашингтоне арестовали 27 раввинов
В Вашингтоне арестовали 27 раввинов объектив haqqin.az
10:26 1081
Иран потребовал от США объяснений и компенсации
Иран потребовал от США объяснений и компенсации
10:15 1070
Массированная атака на Киев после ультиматума Трампа: много жертв и разрушений
Массированная атака на Киев после ультиматума Трампа: много жертв и разрушений фото и видео; обновлено 11:10
11:10 6630
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Путин двинет танки на Пашиняна?! наш комментарий
01:57 9935
Россия захватила украинский Часов Яр
Россия захватила украинский Часов Яр
09:37 2407

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Израиля и Сирии в Баку
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
11:29 334
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор» так считают армяне
11:26 529
Трамп пошел на Медведева. Медведев вспомнил про «ходячих мертвецов»
Трамп пошел на Медведева. Медведев вспомнил про «ходячих мертвецов» обновлено 10:57
10:57 3600
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить
Олигархи Асада возвращаются, чтобы грабить всё по-старому; все еще актуально
00:55 5023
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль
Иран в беде. На помощь может прийти лишь Израиль горячая тема; все еще актуально
00:35 7506
В Пензу прилетели дроны и отключили интернет
В Пензу прилетели дроны и отключили интернет видео
10:32 919
В Вашингтоне арестовали 27 раввинов
В Вашингтоне арестовали 27 раввинов объектив haqqin.az
10:26 1081
Иран потребовал от США объяснений и компенсации
Иран потребовал от США объяснений и компенсации
10:15 1070
Массированная атака на Киев после ультиматума Трампа: много жертв и разрушений
Массированная атака на Киев после ультиматума Трампа: много жертв и разрушений фото и видео; обновлено 11:10
11:10 6630
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Путин двинет танки на Пашиняна?! наш комментарий
01:57 9935
Россия захватила украинский Часов Яр
Россия захватила украинский Часов Яр
09:37 2407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться