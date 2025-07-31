Эртогрул украл почти 80 тысяч манатов с карт азербайджанцев

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Турции Эртогрула Акдемира, обвиняемого в хищении денежных средств с банковских карт.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева стало известно, что Эртогрул Акдемир создавал в социальных сетях фальшивые профили от имени азербайджанских банков и размещал объявления о якобы проводимых кампаниях и розыгрышах. В этих объявлениях указывались привлекательные условия, в том числе дорогие призы.