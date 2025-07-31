Эртогрул украл почти 80 тысяч манатов с карт азербайджанцев

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Турции Эртогрула Акдемира, обвиняемого в хищении денежных средств с банковских карт.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева стало известно, что Эртогрул Акдемир создавал в социальных сетях фальшивые профили от имени азербайджанских банков и размещал объявления о якобы проводимых кампаниях и розыгрышах. В этих объявлениях указывались привлекательные условия, в том числе дорогие призы.
Пользователи, заинтересовавшиеся акциями, переходили по размещенным ссылкам и вводили свои личные данные, включая информацию о банковских картах. Получив доступ, Акдемир и его сообщники выводили деньги со счетов.
Согласно обвинению, от действий подозреваемого пострадали 42 человека. Общий ущерб оценивается примерно в 78 тысяч манатов. Часть этих средств была потрачена на покупку криптовалюты, остальная сумма переводилась на номера знакомых через систему M10 и затем обналичивалась.
Обвиняемый признал вину. Потерпевшие требуют вернуть им деньги.
Гособвинение требует приговорить Эртогрула Акдемира к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Адвокат подсудимого попросил у суда время для подготовки выступления.
Следующее заседание назначено на 10 сентября.
Отметим, что Эртогрул Акдемир уже долгое время проживает в Азербайджане вместе с семьей.