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И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть

11:20 749

Чехия получила из Азербайджана 60 тысяч кубометров загрязненной нефти, с содержанием органического хлора превышающем норму, сообщило ЧТК.

«В сотрудничестве с компанией Mero мы будем хранить загрязнённую нефть объёмом почти 60 тысяч кубометров в Центральном нефтебазе в Нелагозевесе и в резервуарах нефтеперерабатывающего завода в Кралупах-над-Влтавой. Впоследствии эта нефть будет постепенно смешиваться с другими поставками в точно определённой пропорции для её разбавления и последующей безопасной переработки», — сообщил представитель Orlen Unipetrol Павел Кайдл.

По его словам, сейчас ведётся дальнейшее расследование инцидента: «Это не повлияло на работу наших нефтеперерабатывающих заводов или поставки нефти в Чехию».

У Чехии есть опыт поставок загрязнённой нефти. В 2019 году поставки из России по трубопроводу «Дружба» были приостановлены из-за этого. Нефть по «Дружбе» не поступала в течение двух месяцев в связи с необходимостью очистки трубопровода.

Ранее австрийская энергетическая группа OMV заявила, что обнаружила загрязнение органическим хлоридом в партиях азербайджанской сырой нефти, запланированных к доставке на ее нефтеперерабатывающие заводы, добавив, что ей удалось предотвратить какие-либо сбои в поставках.

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