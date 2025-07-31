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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»

так считают армяне
11:26 532

Нынешний президент Ирана Масуд Пезешкиан считает открытие «Зангезурского коридора» незначительной темой. Такое заявление в интервью армянским СМИ сделал эксперт по международным отношениям Григор Баласанян.

Баласанян отметил, что в Иране происходят «серьезные события», и сегодня политическая элита страны «разделена на две части». По его словам, реформаторы во главе с президентом Пезешкианом уже не столь резко настроены против открытия «Зангезурского коридора».

«Более того, Пезешкиан накануне дал интервью и сделал очень скандальное заявление, сказав, что вопросы возобновления маршрутов на северо-западной границе Ирана – это мелочи, и не стоит волноваться. То есть президент Ирана считает открытие «Зангезурского коридора» незначительной темой», - сказал эксперт, добавив, что «противоположную позицию занимает команда аятоллы и Корпус стражей исламской революции, которые резко критикуют Пезешкиана, указывая на разрушительные для Ирана последствия открытия коридора».

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