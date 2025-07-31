Переговоры Израиля и Сирии в Баку

Об этом сообщает французское агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

Сегодня, 31 июля, в Баку состоится встреча министров Израиля и Сирии.

По информации AFP, в переговорах примут участие министр стратегических дел Израиля Рон Дермер и министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани. Основной темой встречи станет ситуация с безопасностью, особенно на юге Сирии.

Отметим, что в первой половине июля в рамках визита сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в Баку прошла встреча между представителями Сирии и Израиля. Сам аш-Шараа с представителями Израиля тогда не встретился.