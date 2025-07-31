Китай прекратил покупку американской нефти

В июне 2025 года Китай не импортировал ни одной партии нефти из США. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

По итогам мая объем поставок американского сырья составлял $72,8 млн, что в 4,2 раза меньше, чем в апреле. С начала 2025 года США поставили нефть на сумму $1,33 млрд, тогда как годом ранее этот показатель был почти вдвое выше как в физическом, так и в стоимостном выражении.

На фоне резкого сокращения импорта из США Пекин увеличил закупки у других поставщиков. Так, в июне поставки из Саудовской Аравии выросли на 36% - до $3,87 млрд, из Малайзии — на 52% - до $3,4 млрд, из ОАЭ — на 18% - до $1,38 млрд, из Кувейта — на 15% - до $732 млн. Лидером по объему поставок осталась Россия — $3,95 млрд, прирост за месяц составил 1%.

По данным китайской таможни, доля США в общем объеме импорта нефти Китаем снизилась до 0,1% в физическом и до 0,9% в денежном выражении.