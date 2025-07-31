Азербайджан продал больше ненефтяной продукции в Россию

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске «Обзора экспорта», опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе–июне 2025 года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтяную продукцию на сумму $586 млн, что на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период ненефтяной экспорт из Азербайджана в Турцию сократился на 6,4% — до $287,2 млн, в то время как экспорт в Грузию вырос на 36,15% и составил $154,8 млн.

В первом полугодии Азербайджан также поставил ненефтяную продукцию в Швейцарию на $151,5 млн и в Украину — на $95,8 млн.

Отметим, общий объем ненефтяного экспорта Азербайджана за шесть месяцев увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $1,8 млрд.