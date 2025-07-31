Сирийцы потребовали от России уважения

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Дамаск заинтересован «в налаживании правильного взаимодействия» с Москвой.



«Как вы знаете, отношения между российским и сирийским народами имеют исторический характер. Конечно, есть ряд моментов, которые определяют и осложняют эти отношения. Мы сегодня представляем новую Сирию. Заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которые бы основывались на сотрудничестве и взаимном уважении», - сказал глава МИД Сирии.

По словам аш-Шибани, Сирия заинтересована, чтобы Россия «была рядом в процессе восстановления единства республики». «Сейчас текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути. Большое спасибо вам», - добавил он.