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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Сирийцы потребовали от России уважения

обновлено 12:53
12:53 1128

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Дамаск заинтересован «в налаживании правильного взаимодействия» с Москвой.

«Как вы знаете, отношения между российским и сирийским народами имеют исторический характер. Конечно, есть ряд моментов, которые определяют и осложняют эти отношения. Мы сегодня представляем новую Сирию. Заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которые бы основывались на сотрудничестве и взаимном уважении», - сказал глава МИД Сирии.

По словам аш-Шибани, Сирия заинтересована, чтобы Россия «была рядом в процессе восстановления единства республики». «Сейчас текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути. Большое спасибо вам», - добавил он.

*** 12:26 

Глава МИД России Сергей Лавров в эти минуты проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани в рамках его визита в Москву, передает РИА Новости.

Это первая официальная встреча министров в российской столице.

О визите сирийского министра сообщала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки, международной и региональной проблематики, уточнила она.

В среду сирийские источники сообщили эмиратскому сайту Aram News, что российские силы в Сирии передали две партии оружия друзской милиции в Эс-Сувейде до и во время боев между ней и сирийской армией.

Источники отметили, что оружие, поступившее в Эс-Сувейду в два этапа, включало легкое и среднее вооружение, снайперские винтовки, противотанковые ракеты, важнейшими из которых были российские «Корнеты», которые смогли изменить баланс сил после вступления в бой. 

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