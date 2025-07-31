USD 1.7000
EUR 1.9440
RUB 2.0968
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Евросоюз выделяет деньги на честные выборы в Молдове

12:34 308

Европейский союз выделил Молдове 2,3 млн евро на усиление мер по борьбе с коррупцией в избирательном процессе и предотвращению незаконного политического финансирования, сообщил глава Службы инструментов внешней политики Еврокомиссии Петер Вагнер.

«Демократия в Молдове сталкивается с беспрецедентными внешними вмешательствами, а граждане страны заслуживают прозрачных и честных выборов», – подчеркнул Вагнер.

Он уточнил, что средства предназначены для реализации проекта «Устойчивая демократия через борьбу с коррупцией», который осуществляется в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН) в Молдове. Проект предоставит государственным органам более эффективные инструменты, улучшит координацию между ними и поспособствует внедрению правовых механизмов, соответствующих международным стандартам. Это, по мнению Вагнера, станет важным шагом в направлении защиты избирательной честности и укрепления демократических институтов Молдовы.

Проект также предусматривает проведение общественных информационных кампаний и мероприятий по гражданскому образованию, направленных на повышение осведомленности населения о рисках и последствиях коррупции на выборах, а также на стимулирование граждан к ответственному участию в избирательном процессе.

Накануне президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит «беспрецедентное вмешательство» в предстоящие выборы. Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ее заявление как «не соответствующее действительности». По его словам, РФ «не вмешивается во внутренние дела других стран».

Напомним, парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября.

О зарплатах в Азербайджане
О зарплатах в Азербайджане
13:28 660
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
11:20 2735
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики экономика должна быть экономной
01:19 5261
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане фото
13:10 546
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
13:07 975
Турция готова открыть консульство в Шуше
Турция готова открыть консульство в Шуше
12:45 934
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
12:40 1428
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву фото и видео; обновлено 12:40
12:40 8324
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
12:09 2173
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
11:29 1366
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор» так считают армяне
11:26 2549

ЭТО ВАЖНО

О зарплатах в Азербайджане
О зарплатах в Азербайджане
13:28 660
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
11:20 2735
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики экономика должна быть экономной
01:19 5261
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане фото
13:10 546
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
13:07 975
Турция готова открыть консульство в Шуше
Турция готова открыть консульство в Шуше
12:45 934
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
12:40 1428
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву фото и видео; обновлено 12:40
12:40 8324
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
12:09 2173
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
11:29 1366
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор» так считают армяне
11:26 2549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться