Евросоюз выделяет деньги на честные выборы в Молдове

Европейский союз выделил Молдове 2,3 млн евро на усиление мер по борьбе с коррупцией в избирательном процессе и предотвращению незаконного политического финансирования, сообщил глава Службы инструментов внешней политики Еврокомиссии Петер Вагнер.

«Демократия в Молдове сталкивается с беспрецедентными внешними вмешательствами, а граждане страны заслуживают прозрачных и честных выборов», – подчеркнул Вагнер.

Он уточнил, что средства предназначены для реализации проекта «Устойчивая демократия через борьбу с коррупцией», который осуществляется в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН) в Молдове. Проект предоставит государственным органам более эффективные инструменты, улучшит координацию между ними и поспособствует внедрению правовых механизмов, соответствующих международным стандартам. Это, по мнению Вагнера, станет важным шагом в направлении защиты избирательной честности и укрепления демократических институтов Молдовы.

Проект также предусматривает проведение общественных информационных кампаний и мероприятий по гражданскому образованию, направленных на повышение осведомленности населения о рисках и последствиях коррупции на выборах, а также на стимулирование граждан к ответственному участию в избирательном процессе.

Накануне президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит «беспрецедентное вмешательство» в предстоящие выборы. Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ее заявление как «не соответствующее действительности». По его словам, РФ «не вмешивается во внутренние дела других стран».

Напомним, парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября.