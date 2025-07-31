Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город

Ситуация на фронте в районе Покровска (Донецкая область) существенно осложнилась. По сообщениям украинских военных и официальных лиц, российские штурмовые группы проникли в сам город. Об этом, в частности, накануне заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

По данным Вооруженных сил Украины, речь идет о малочисленных подразделениях пехоты, которые используют нехватку личного состава у ВСУ и отсутствие сплошной линии обороны для проникновения в населенный пункт. Ранее такие группы обозначались как ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), но сейчас украинская сторона фактически признала, что это обычная пехота российских войск.

Украинский боец с позывным «Мучной» пишет, что российские военные «заходят в Покровск очень глубоко». «Одна из групп была замечена в районе рынка, наши бойцы точечно накрыли позиции россиян. Однако фактического контроля у русских нет, хотя по городу их бродит немало», — сообщил он.

В то же время российские телеграм-каналы утверждают, что отдельные группы армии РФ достигают центра города. В ответ ВСУ перебрасывают резервы, чтобы остановить продвижение.

Обостряется и ситуация по флангам. Российские силы продвигаются в направлении Родинского и Билецкого, а также к Доброполью, что затрудняет снабжение украинской группировки в Покровске. Украинские волонтерские организации сообщают, что из пяти машин, направляющихся в город, две-три оказываются подбитыми. При этом дорога на Павлоград, обеспечивающая снабжение с западного направления, находится под постоянным огневым воздействием.