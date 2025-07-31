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Турция готова открыть консульство в Шуше

12:45 936

Турция готова открыть консульство в Шуше или в любом городе Карабаха по решению Азербайджана. Об этом АПА заявил чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.

«В 2021 году мы подали заявку на открытие консульства Турции в Шуше. Пока ни одна страна не имеет консульства в Шуше. Это решение Азербайджан примет в рамках своих суверенных прав. Мы готовы открыть консульство в Шуше или в любом городе Карабаха по решению Азербайджана», — сказал посол.

Дипломат также отметил, что граница между Турцией и Арменией может быть открыта. По его словам, процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и Турцией и Арменией следует рассматривать в комплексе.

«Известно, что граница Турции с Арменией закрыта с 1993 года из-за оккупации азербайджанских территорий. Армения граничит с Азербайджаном и Турцией на востоке и западе, эти границы закрыты. От этого мира выиграют все, но больше всего выиграет Армения. Мы хотим ускорить процесс нормализации. Если будет подписано или парафировано устойчивое мирное соглашение и выполнены условия, касающиеся Зангезурского коридора, то турецко-армянская граница может быть открыта в подходящее время в результате консультаций между Анкарой и Баку. Это будет зависеть от того, как будет развиваться процесс нормализации», - заявил посол.

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