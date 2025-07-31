Премьер Литвы уходит в отставку

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас в четверг объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает портал Литовского радио и телевидения со ссылкой на президента страны Гитанаса Науседу.

«Сегодняшняя новость заключается в том, что Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке», – сказал Науседа.

Отмечается, что Палуцкас намерен покинуть как пост премьер-министра, так и должность председателя Литовской социал-демократической партии.

Ранее премьера обвинили в том, что компания, связанная с его родственниками, получила льготный кредит в Центральном банке страны. После этого президент Литвы дал ему две недели на принятие решения о своем политическом будущем.

Интересно, что Палуцкас уже не в первый раз оказывается в центре коррупционного скандала. Согласно расследованию литовских СМИ, в 2009 году он приобрел участок земли на улице Лауру в Вильнюсе, где, как позже постановил суд, был незаконно приватизирован участок государственного леса.

Местные СМИ сообщают, что в четверг сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений провели обыск в компании Dankora, принадлежащей жене брата Палуцкаса. Установлено, что фирма получала европейское финансирование и закупала аккумуляторные системы у компании самого премьера - Garnis.