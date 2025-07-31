USD 1.7000
EUR 1.9440
RUB 2.0968
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Премьер Литвы уходит в отставку

12:55 427

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас в четверг объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает портал Литовского радио и телевидения со ссылкой на президента страны Гитанаса Науседу.

«Сегодняшняя новость заключается в том, что Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке», – сказал Науседа.

Отмечается, что Палуцкас намерен покинуть как пост премьер-министра, так и должность председателя Литовской социал-демократической партии.

Ранее премьера обвинили в том, что компания, связанная с его родственниками, получила льготный кредит в Центральном банке страны. После этого президент Литвы дал ему две недели на принятие решения о своем политическом будущем.

Интересно, что Палуцкас уже не в первый раз оказывается в центре коррупционного скандала. Согласно расследованию литовских СМИ, в 2009 году он приобрел участок земли на улице Лауру в Вильнюсе, где, как позже постановил суд, был незаконно приватизирован участок государственного леса.

Местные СМИ сообщают, что в четверг сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений провели обыск в компании Dankora, принадлежащей жене брата Палуцкаса. Установлено, что фирма получала европейское финансирование и закупала аккумуляторные системы у компании самого премьера - Garnis.

О зарплатах в Азербайджане
О зарплатах в Азербайджане
13:28 673
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
11:20 2741
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики экономика должна быть экономной
01:19 5261
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане фото
13:10 552
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
13:07 987
Турция готова открыть консульство в Шуше
Турция готова открыть консульство в Шуше
12:45 939
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
12:40 1433
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву фото и видео; обновлено 12:40
12:40 8327
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
12:09 2181
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
11:29 1368
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор» так считают армяне
11:26 2553

ЭТО ВАЖНО

О зарплатах в Азербайджане
О зарплатах в Азербайджане
13:28 673
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
11:20 2741
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики экономика должна быть экономной
01:19 5261
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане фото
13:10 552
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
13:07 987
Турция готова открыть консульство в Шуше
Турция готова открыть консульство в Шуше
12:45 939
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
12:40 1433
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву фото и видео; обновлено 12:40
12:40 8327
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
12:09 2181
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
11:29 1368
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор» так считают армяне
11:26 2553
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться