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«Азеришыг» взял хороший темп

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12:57 397

В рамках программы реконструкции электросетей в регионах Азербайджана ОАО «Азеришыг» проводит работы в населенных пунктах Кедабекского района.

В настоящее время в селе Арыгыран идет реконструкция электросетей напряжением 0,4 и 10 кВ. После завершения работ 9 современных комплектных трансформаторных подстанций (КТП) обеспечат абонентов бесперебойной и стабильной электроэнергией.

Пресс-служба ОАО «Азеришыг» сообщает, что электросеть сел Арысу, Хархар и Захмет полностью реконструирована. Установлены новые 0,4 кВ опоры, проложены самонесущие изолированные провода (СИП) вместо старых линий электропередачи. Всего в трех указанных селах установлено 17 СИП.

На следующем этапе будет реконструирована электросеть 0,4 и 10 кВ в селах Чанагчи, Инекбоган и Керимли.

Следует отметить, что электросеть в указанных населенных пунктах Кедабекского района была построена в 60-70-х годах прошлого века и, как следствие, давно устарела. Устаревание сетевой инфраструктуры, помимо ухудшения качества электроснабжения абонентов, часто приводило к авариям, в том числе техническим. В результате реконструкции все эти проблемы будут устранены и обеспечено качественное электроснабжение абонентов.

В соответствии с утвержденной в начале года инвестиционной программой в настоящее время ОАО «Азеришыг» одновременно реализует строительство новой электросети в нескольких регионах, в том числе на освобожденных территориях.

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